Quatro das maiores plataformas de e-commerce no Brasil são chinesas

As plataformas chinesas estão dominando o e-commerce brasileiro. Segundo o relatório “Setores do E-commerce no Brasil”, da Conversion, quatro das dez maiores plataformas do país são da China: Shopee, Temu, Shein e AliExpress. Ao lado da sul-coreana Samsung, essas empresas somaram 639 milhões de acessos em janeiro de 2025. O mercado de importados, impulsionado por preços baixos e forte presença digital, cresceu 68% em relação a janeiro de 2024.

Apesar desse avanço, o Mercado Livre segue na liderança do setor, com 12,4% dos acessos, à frente da Shopee (8,6%) e da Amazon Brasil (7%). Para competir, varejistas nacionais como Americanas, Magazine Luiza e Via (dona das Casas Bahia, Extra e Ponto Frio) apostam em logística integrada, estoques locais e programas de fidelização.

Gigantes chinesas ampliam domínio