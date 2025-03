China mantém crescimento econômico e avança em inovação apesar dos desafios

O relatório de trabalho do governo chinês, apresentado em 5 de março durante as Duas Sessões, reforçou a mensagem de resiliência e crescimento sustentável, atraindo a atenção dos mercados globais. Apesar dos desafios internos e pressões externas, a China registrou avanços significativos em 2024, consolidando sua posição como uma potência econômica e tecnológica.

Entre os destaques do ano passado, o país:

Criou 12,56 milhões de novos empregos urbanos .

. Atingiu um recorde na produção de grãos , ultrapassando 700 milhões de toneladas .

, ultrapassando . Reduziu em 2,7% a concentração de poluentes (PM2,5) nas cidades.

Esses números refletem a capacidade da China de superar obstáculos e manter a estabilidade econômica, mesmo diante de desafios crescentes.

Inovação tecnológica impulsiona crescimento

O avanço da China em setores estratégicos tem sido um dos pilares de sua resiliência. Entre as principais conquistas tecnológicas do último ano estão:

Missão Chang’e-6 , que realizou a primeira coleta de amostras do lado oculto da Lua .

, que realizou a . Protótipo do trem de alta velocidade CR450 , o mais rápido do mundo.

, o mais rápido do mundo. Produção de mais de 13 milhões de veículos de nova energia.

Além disso, o país tem investido fortemente na computação quântica, com o desenvolvimento do Zuchongzhi 3.0, um processador quântico com 105 qubits, capaz de realizar cálculos milhares de vezes mais rápido que os supercomputadores mais potentes do mundo.

Resistência econômica e aposta na inovação

Para enfrentar as oscilações econômicas, o governo chinês adotou um pacote de políticas macroeconômicas que garantiu a estabilidade e permitiu que o país atingisse suas metas anuais.

Ao longo da história, a determinação chinesa diante de desafios tem sido um fator essencial para impulsionar a inovação. Em resposta às barreiras comerciais e tecnológicas impostas por potências estrangeiras, o país acelerou a autossuficiência em setores estratégicos, como semicondutores, exploração espacial e energia renovável.

Perspectivas otimistas para o futuro

Grandes instituições financeiras globais, como Goldman Sachs, UBS e Deutsche Bank, expressaram otimismo em relação à economia chinesa, especialmente no setor de tecnologia. O contínuo crescimento desafia previsões pessimistas sobre um suposto declínio econômico do país.

A China segue traçando seu caminho para o futuro, apostando em inovação, investimentos estratégicos e na capacidade de adaptação de sua economia. Mesmo diante de desafios globais, o país continua demonstrando resiliência e consolidando seu papel de liderança no cenário internacional.