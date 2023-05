Quanto, startup de Open Finance, demite 85% do quadro de funcionários

Startup de Open Finance, a Quanto anunciou nesta terça, 16, que demitiu 71 de seus 84 funcionários, ou 85% de todo o quadro. A decisão, segundo comunicado à imprensa, se dá em um contexto de "redução significativa dos recursos disponíveis em caixa decorrentes de decisões de alguns de seus investidores".

No texto, a startup defendeu ainda que a iniciativa é parte de um processo de reestruturação, sem detalhar quais serão os próximos passos. O site no momento está fora do ar.

Em post no LinkedIn, a Quanto informou que continua dando suporte aos clientes atuais, mas interrompeu a prestação de serviço "por tempo indeterminado" para atender a novas solicitações.

O que faz a empresa

A fintech foi criada no contexto Open Banking, conceito que evoluiu para uma abordagem mais ampla com o Open Finance, uma espécie de modelo de portabilidade que permite o compartilhamento de dados financeiros dos usuários entre instituições com a finalidade de ofertar produtos e serviços mais alinhados ao comportamento de cada cliente.

Fundada por Ricardo Taveira, a startup entrou em operação em 2020, mesmo ano em que obteve um aporte série A de US$ 15 milhões. A rodada foi liderada pelos bancos Bradesco e Itaú Unibanco e acompanhada pelas gestoras Kaszek Ventures e Coatue.

Na época, a operação da Quanto contava com 45 funcionários e os recursos tinham o foco em contratações e melhorias da infraestura tecnológica e sistêmica.

Veja o comunicado à imprensa:

“A Quanto está passando por uma reestruturação, com uma redução agressiva de 85% do quadro de funcionários, devido a uma redução significativa dos recursos disponíveis em caixa decorrentes de decisões de alguns de seus investidores. Todos os desligados receberão os respectivos direitos trabalhistas, além de um pacote adicional de benefícios e a doação do computador. Agradecemos a dedicação e os profissionais incríveis que fizeram parte da história da Quanto.”