Qual o impacto da “policrise” para as Startups?

"Policrise" é um termo que descreve uma situação em que múltiplas crises ocorrem simultaneamente e se interconectam, impactando diversos aspectos da sociedade e da economia. Essas crises podem ser de diferentes naturezas, como política, econômica, social e ambiental.

Além da guerra Rússia/Ucrânia há mais de três anos, temos acompanhado as notícias sobre o confronto político e econômico que os Estados Unidos estão fomentando, enquanto a China contra-ataca e o Brasil, junto a outros países, observa atentamente.

Análises do Deutsche Bank mostram que o Brasil se encontra em uma posição favorável para expandir suas exportações, mas ainda há muito para acontecer, já que o presidente Donald Trump é polêmico e está no início de seu mandato.

O fato é que o impacto na economia global é significativo: em poucos meses, a Bolsa de Valores caiu 16% e sinais de desaceleração começaram a surgir.

Na B3, as empresas perderam juntas R$ 141,8 bilhões em valor de mercado em apenas uma semana. É desafiador empreender nesses cenários, mas devemos entender que não haverá uma "maré baixa"; esse é o novo normal no mundo dos negócios. A adaptabilidade é a palavra-chave que precisamos abraçar nos dias de hoje.

Recentemente, estive no South Summit 2025, em Porto Alegre, onde tive o prazer de participar de um encontro exclusivo com Luiza Trajano, presidente do Conselho de Magazine Luiza e Grupo Mulheres do Brasil, e Fábio Faccio, presidente da Renner, durante um evento promovido pela empresa.

Perguntei a Luiza: "Como empreender e escalar em tempos de policrise?" Ela respondeu: "Cláudia, como empresária do varejo, o que mais vejo é crise."

Desafios da Policrise

Ela se lembrou do Plano Collor e da hiperinflação das décadas de 80 e 90, da crise financeira global de 2007–2008, da grande recessão brasileira de 2014, e da pandemia de Covid-19 entre 2019 e 2021.

Sem contar as inúmeras campanhas que precisavam ser substituídas de última hora para não perder espaços já pagos na TV. Empresas como Magazine Luiza são exemplos de resistência e resiliência, com uma gestão exemplar, na qual denota a adaptabilidade. “Não devemos esperar o melhor momento; muitas vezes, temos a oportunidade de criar oportunidades”, ensina Luiza.

Essas são referências especialmente relevantes para as Startups. Momentos difíceis sempre existirão. Portanto, precisamos ter previsibilidade e uma gestão minuciosa e cautelosa. Aqui estão cinco dicas para enfrentar o desafio da policrise:

Flexibilidade e Innovação : O ambiente de policrise exige que as Startups sejam ágeis e inovadoras. Isso pode significar a necessidade de ‘pivotar’ rapidamente, ajustar os modelos de negócios ou desenvolver novos produtos que atendam à demanda emergente. Foco em Soluções Sustentáveis : A crescente conscientização sobre questões ambientais e sociais durante crises oferece uma vantagem competitiva para Startups que oferecem soluções sustentáveis ou que abordam problemas sociais. Planejamento de Contingência : Startups devem desenvolver planos de contingência robustos para lidar com as incertezas e riscos associados a um ambiente de policrise . Cultura de Trabalho e Talentos : Crises são inevitáveis. A diferença entre Startups que se retraem e aquelas que crescem mesmo nos tempos mais difíceis reside, em grande parte, na força de sua cultura de trabalho e na forma como valorizam e desenvolvem seu time. Redes de Investimento e Apoio : Startups escalam com investimentos ao longo do tempo, e pode ser necessário buscar aportes até atingir a fase de tração . Escolher redes e investidores que compreendam seu mercado e ajudem a conquistar novos clientes é essencial.



Em resumo, embora o mercado em policrise apresente desafios significativos para as Startups, também oferece oportunidades para aquelas que conseguem se adaptar e inovar em resposta às novas realidades. Mas o ecossistema tem que estar organizadamente unido e consciente de que economia também significa coletividade e cooperação.

*Conselheira e maior investidora-anjo em startups do Brasil 2022, CEO do Ela Investe - @claudiarosa_vc