Quais são os maiores shopping centers de Pernambuco? Veja ranking

Repórter de Negócios
Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 06h00.
O setor de shopping centers registrou um faturamento recorde de R$ 200,9 bilhões em 2025, segundo dados da Abrasce.
As vendas cresceram 1,2% no ano, sustentadas por um aumento no ticket médio — que chegou a R$ 126,79 — e pelo tempo de permanência, que alcançou 80 minutos por visita. O consumidor foi menos vezes ao shopping, mas gastou mais a cada ida.
Dentro desse universo, os chamados megashoppings — empreendimentos com mais de 60 mil m² de área bruta locável (ABL) — concentram parte relevante da escala do varejo físico no país.
São centros comerciais com capacidade para reunir centenas de operações, polos gastronômicos, lazer e serviços, funcionando como referências regionais de consumo.
Pernambuco aparece com três representantes na lista dos 44 maiores megashoppings do Brasil divulgada pela Abrasce.
O principal deles é o RioMar Recife, inaugurado em outubro de 2012. O empreendimento faz parte do Grupo JCPM, conglomerado pernambucano com forte presença no setor imobiliário e de shopping centers no Nordeste.
Com 103 mil m² de ABL, o RioMar Recife é o maior shopping do estado e um dos maiores da região Nordeste. Além dele, o ranking estadual inclui dois outros centros comerciais de grande porte, reforçando a concentração de grandes operações no estado.
A seguir, os maiores shoppings de Pernambuco em 2025: