Quais são os maiores shopping centers de Pernambuco? Veja ranking

O setor de shopping centers registrou um faturamento recorde de R$ 200,9 bilhões em 2025, segundo dados da Abrasce.

As vendas cresceram 1,2% no ano, sustentadas por um aumento no ticket médio — que chegou a R$ 126,79 — e pelo tempo de permanência, que alcançou 80 minutos por visita. O consumidor foi menos vezes ao shopping, mas gastou mais a cada ida.

Dentro desse universo, os chamados megashoppings — empreendimentos com mais de 60 mil m² de área bruta locável (ABL) — concentram parte relevante da escala do varejo físico no país.

São centros comerciais com capacidade para reunir centenas de operações, polos gastronômicos, lazer e serviços, funcionando como referências regionais de consumo.

Quais são os maiores shopping centers de Pernambuco

Pernambuco aparece com três representantes na lista dos 44 maiores megashoppings do Brasil divulgada pela Abrasce.

O principal deles é o RioMar Recife, inaugurado em outubro de 2012. O empreendimento faz parte do Grupo JCPM, conglomerado pernambucano com forte presença no setor imobiliário e de shopping centers no Nordeste.

Com 103 mil m² de ABL, o RioMar Recife é o maior shopping do estado e um dos maiores da região Nordeste. Além dele, o ranking estadual inclui dois outros centros comerciais de grande porte, reforçando a concentração de grandes operações no estado.

A seguir, os maiores shoppings de Pernambuco em 2025:

RioMar Recife (Recife – PE)

ABL: 103.000 m²

ABL: 103.000 m² Caruaru Shopping (Caruaru – PE)

ABL: 81.000 m²

ABL: 81.000 m² Shopping Recife (Recife – PE)

ABL: 78.300 m²

Assista ao novo episódio do Choque de Gestão