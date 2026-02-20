Negócios

Quais são os maiores shopping centers da Bahia? Veja ranking

Estado tem três megashoppings entre os maiores do país, todos concentrados na região metropolitana de Salvador

Isabela Rovaroto
Isabela Rovaroto

Repórter de Negócios

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 06h00.

O setor de shopping centers fechou 2025 com faturamento recorde de R$ 200,9 bilhões, de acordo com dados da Abrasce.

Mesmo com o fluxo de visitantes 1% menor que no ano anterior, o avanço no ticket médio — que chegou a R$ 126,79 — e o aumento no tempo de permanência, de 80 minutos por visita, sustentaram o crescimento de 1,2% nas vendas.

Dentro desse cenário, os chamados megashoppings — empreendimentos com mais de 60 mil m² de área bruta locável (ABL) — concentram parte relevante da escala do varejo físico brasileiro. São centros comerciais com capacidade para reunir grandes âncoras, polos gastronômicos, entretenimento e serviços, funcionando como polos de consumo regional.

Quais são os maiores shopping centers da Bahia em 2025

A Bahia aparece com três representantes na lista dos 44 maiores megashoppings do país divulgada pela Abrasce.

Diferentemente de outros estados, todos os empreendimentos baianos de grande porte estão concentrados na região metropolitana de Salvador, reforçando o peso da capital como centro econômico do estado.

O maior deles é o Salvador Shopping, inaugurado em 2007. O empreendimento integra o portfólio da Grupo JCPM, uma das maiores administradoras de shopping centers do país.

Com 90.442 m² de ABL, lidera o ranking estadual e está entre os maiores do Nordeste.

Além dele, completam a lista dois empreendimentos também localizados na Grande Salvador, consolidando a região como principal polo comercial do estado. Confira a lista completa:

  • Salvador Shopping (Salvador – BA)
    ABL: 90.442 m²
  • Parque Shopping Bahia (Lauro de Freitas – BA)
    ABL: 82.255 m²
  • Shopping da Bahia (Salvador – BA)
    ABL: 71.037 m²

