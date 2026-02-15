Quais são os 8 parques mais visitados do Brasil? Veja a lista

Dez milhões de visitantes. É este o número somado de turistas que passaram pelos parques de diversões mais visitados do Brasil.

Os dados são do mais recente relatório da TEA, a associação internacional de parques temáticos.

No topo do ranking está o Beto Carrero World, parque temático de Santa Catarina que recebeu 2,5 milhões de visitantes em 2024, com planos de crescer 400 mil turistas em um único ano.

Aliás, o Beto Carrero está fazendo um investimento de 2 bilhões de reais em crescimento.

Na segunda colocação está o aquático Thermas dos Laranjais, o terceiro parque aquático mais visitado do mundo.

O Brasil consolida sua liderança regional

A América Latina como um todo recebeu 12,9 milhões de visitantes em seus 10 maiores parques de diversão em 2024, uma alta de 5,4%.

Mas quem puxou esse crescimento foi o Brasil.

A TEA destaca que o país tem a maior população da região e um mercado interno forte, com alta taxa de repetição de visita e bom posicionamento de preço.

“Parques regionais com investimentos focados e bom valor percebido seguem impulsionando o turismo doméstico”, aponta o relatório.

O México manteve boa performance com o Six Flags e o Xcaret, mas perdeu força relativa.

O Chile teve crescimento expressivo, mas limitado a um único parque. Já a Colômbia apresenta crescimento constante, enquanto Guatemala surpreendeu ao registrar mais de 3 milhões de visitantes internacionais no total, entre lazer e turismo.

Beto Carrero World: estabilidade no topo

Mesmo sem crescer, o Beto Carrero World manteve a liderança regional com 2,5 milhões de visitantes — o mesmo volume de 2023.

O número mostra resiliência: o parque segue como principal destino do turismo de lazer no Sul do Brasil.

Fundado em 1991 por João Batista Sérgio Murad, o parque ocupa 14 km², abriga mais de 10 áreas temáticas, e emprega cerca de 1.100 pessoas. É o maior parque da América Latina e foi eleito o segundo melhor do mundo pelo TripAdvisor em 2023.

Atração do Beto Carrero World (Leandro Fonseca /Exame)

O complexo tem apostado em novas experiências, parcerias com DreamWorks e Universal, shows como Hot Wheels e Madagascar, além da área NERF e eventos especiais.

O foco tem sido manter o público recorrente e diversificar o uso da estrutura — com kartódromo, espaços para eventos e programas escolares.

Quais são os parques mais visitados