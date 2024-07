PUMA faz investimento histórico em marketing para reforçar posição de marca mais rápida do mundo

Conhecida como “a filha do vento”, a velocista Vitória Rosa é uma das grandes promessas de medalha para o Brasil nas Olimpíadas de Paris, que começaram na última sexta-feira, 26.

Em 2022, ela bateu o recorde sul-americano nos 60 metros e nos 200 metros, duas conquistas que comprovam que o apelido dela não tem nada de exagerado. “Quando penso em velocidade, penso no tempo que levarei para percorrer certa distância, mas também nas minhas emoções”, diz ela. “Associo a quando estou em uma prova, pouco antes da largada, e só me dou conta do silêncio e das batidas fortes do meu coração — para botar em prática, em seguida, tudo que aprendi na minha carreira”.

Vitória é uma das embaixadoras da PUMA e faz parte das ações de lançamento da nova campanha da marca, conhecida pelos vínculos inegáveis com a velocidade. Seus produtos, afinal, são sinônimo de alta performance esportiva. “É um privilégio usar e ter acesso a roupas e tecidos que favorecem meu desempenho em grandes competições e até nos treinos”, diz a velocista a respeito dos produtos da PUMA. Lançada globalmente em abril, a campanha ganhou o nome de “FOREVER.FASTER. – See The Game Like We Do”. A campanha global é estrelada por Neymar Jr., pelo velocista norueguês Karsten Warholm e pelo americano Mondo Duplantis, recordista mundial do salto com vara, entre outros atletas de ponta.

Trata-se do maior investimento de marketing da história da marca. “Queremos fortalecer o posicionamento da PUMA nos esportes de alta performance, reforçando a mensagem de marca esportiva mais rápida do mundo e destacando nossa ligação única com a velocidade”, diz Luciana Soares, diretora de Marketing da PUMA Brasil. Remete à origem da marca esportiva, criada, há mais de 75 anos, pelo alemão Rudolf Dassler. O objetivo inicial dele era produzir calçados para ajudar os atletas a se moverem mais rapidamente, como um puma, animal conhecido pela velocidade.

“Desejamos ser reconhecidos por nossa capacidade de ajudar atletas a atingirem seu melhor desempenho, guiados pelo instinto e pela rapidez”, acrescenta Luciana. A nova campanha destaca a velocidade como o "superpoder" da PUMA, representada por seus atletas atuais, a exemplo da jogadora de futebol Tamires Dias e da medalhista de salto em altura Yaroslava Mahuchikh, além dos atletas já citados, e por ídolos que dispensam apresentações como Pelé, Maradona, Tommie Smith, Johan Cruijff e Usain Bolt.

“A campanha, a meu ver, fala sobre superar os próprios limites, sobre trazer a intensidade do seu esporte para o jogo, e sobre a paixão que envolve o esporte que você prática. Instiga você a dar o seu melhor a cada dia”, diz Tamires Dias, parceira da marca desde 2015. “A PUMA está sempre preocupada com as nossas necessidades e com o material esportivo adequado para os atletas praticarem seus esportes em diversas modalidades”, elogia. “Pensando no meu caso, destaco a evolução cada vez maior das chuteiras femininas”.

Alto desempenho e sustentabilidade

Estamos falando da primeira campanha mundial da PUMA em dez anos. E de uma mensagem única que abrange todas as categorias de performance com as quais a marca é vinculada, como futebol, corrida e basquete. A campanha está sendo ativada ao longo de 2024 inteiro em canais diversos — de redes sociais até mídias Out of Home. Em maio, ela foi veiculada em estações do Metrô de São Paulo, incluindo Sé, Paulista, Luz e Pinheiros.

E vale lembrar que a campanha foi adaptada para promover a parceria da marca com a Conmebol e as Olimpíadas de Paris. Na “Cidade Luz”, por sinal, 17 federações vão usar uniformes desenvolvidos pela PUMA. Falamos de atletas do Brasil, de Bahamas, Barbados, Botswana, Ilhas Virgens Britânicas, Cuba, Granada, Jamaica, Nova Zelândia, Noruega, Portugal, Catar, Santa Lúcia, Suécia, Suíça, Trinidad e Tobago e Ucrânia.

O mercado brasileiro é estratégico para a PUMA. Globalmente, em matéria de receitas, é um dos que estão crescendo mais rapidamente para a marca. Daí a associação dela, por exemplo, com o Palmeiras, clube com o qual acabou de renovar contrato até 2028, e com a Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), entre outras modalidades de patrocínio. Everaldo Coelho, diretor de Marketing do Palmeiras, destaca: “A união com a PUMA tem rendido grandes frutos ao Palmeiras. Desde 2019, quando iniciamos a parceria, levantamos muitas taças em campo e demos luz a diversas causas sociais fora dele”.

Presidente da CBAt, Wlamir Motta sustenta que os produtos da PUMA têm contribuído com a performance dos atletas brasileiros. “Além dessa questão, a marca representa um lifestyle incrível”, elogia. “E é muito importante destacarmos a questão da sustentabilidade por trás dos materiais da PUMA. A consciência ambiental da marca e a preocupação dela com o mundo se alinham aos valores olímpicos”. O início da parceria da marca com a CBAt foi no Campeonato Mundial de Atletismo em Eugene, no estado de Oregon. “Foi a melhor participação do Brasil na história de um Campeonato Mundial”, lembra Motta. “Começamos com o pé direito e, agora, nesses primeiros Jogos Olímpicos com a PUMA, esperamos repetir uma grande performance”.

Talvez não houvesse ano melhor do que este, com direito a Olimpíadas, Copa América e Eurocopa, para o lançamento de uma campanha como “FOREVER.FASTER. – See The Game Like We Do”. “A PUMA entende que este é o melhor momento para fortalecer o posicionamento da marca em esportes de alto desempenho, construindo uma base sólida para o futuro”, reforça Jean Paul Duguid, diretor sênior de Marketing da PUMA LATAM. “A marca sempre foi capaz de ser a primeira a ver a próxima jogada. Sempre foi rápida ao agir e em definir o ritmo para os outros seguirem. Isso é o que nos permite ver o jogo de maneira diferente, desafiar convenções e criar momentos que viverão conosco para sempre”.

A PUMA vem se destacando no mercado ao reforçar a velocidade e a alta performance como atributos centrais de sua marca. O público poderá continuar acompanhando essa trajetória e, com foco no futuro, a empresa planeja manter seus investimentos em 2025. Esses esforços serão concentrados em estratégias de comunicação projetadas para fortalecer seu branding e a reputação de sua imagem.