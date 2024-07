Investir em dólar ainda vale a pena, mesmo com a disparada?

Nos últimos meses, o dólar tem experimentado uma valorização expressiva frente ao real. Esse movimento de alta da moeda norte-americana levanta a questão: ainda vale a pena investir em dólar?

Segundo Danilo Igliori, da Nomad, fintech que fornece serviços financeiros globais para brasileiros, a resposta é sim. “Investir em dólar é uma prática cujos resultados são melhores quando os investimentos são realizados com consistência e recorrência, formando um colchão para o longo prazo”, afirma.

Ele explica que desde a criação do real, há 30 anos, a tendência de longo prazo para a nossa moeda foi a desvalorização em relação ao dólar, que segue sendo a moeda mais negociada e forte do mundo. “Por isso, a parcela dolarizada do seu patrimônio não é apenas uma busca por melhores retornos e mercados diferentes, mas também uma proteção contra a perda do poder de compra no longo prazo.”

Como diferentes perfis de risco podem investir em dólar

Neste cenário de alta do dólar, é importante destacar que investir em dólar não é o mesmo que simplesmente comprar a moeda esperando por sua valorização. A estratégia deve ser bem estruturada, considerando o perfil do investidor e suas necessidades em termos de liquidez, prazo e rentabilidade.

Para investidores conservadores, por exemplo, o momento é interessante para títulos de renda fixa de curto prazo, como os do tesouro americano, considerados os mais seguros do mundo. “As taxas de juros estão em patamares historicamente elevados, e investir agora garante a rentabilidade para quem mantém até o vencimento”, afirma Igliori.

ETFs de renda fixa também são uma boa opção para segurança e rentabilidade em dólares.

Já para investidores moderados e arrojados, há boas oportunidades em mercados como o de REITs, que tendem a se beneficiar quando as taxas de juros começarem a cair, e de ações. “Apesar dos valuations acima das médias, ainda há oportunidades, especialmente considerando o longo prazo”, acrescenta Igliori.

Investir em dólar é relevante não apenas para investidores de alta renda, mas também para o varejo tradicional. A proteção do poder de compra no longo prazo é válida para todos. “A diferença é que o acesso a esses produtos foi, por muitos anos, extremamente restrito ao primeiro tipo, o que mudou com a chegada de players como a Nomad”, explica o especialista. “Dolarizar a carteira permite uma maior relação entre risco e retorno para os investimentos, com busca por oportunidades em mercados desenvolvidos, mais líquidos e mais diversificados.”

Portanto, mesmo com a alta do dólar, investir na moeda estrangeira continua sendo uma estratégia válida e importante para os brasileiros, proporcionando potencial de crescimento no longo prazo.