Promoções do Dia do Cliente: Amazon, Mercado Livre e outras 30 empresas com descontos

Comemorado nacionalmente nesta quinta-feira (15), o Dia do Cliente traz descontos e promoções que vão de descontos de até 70% em cosméticos até frete grátis no e-commerce de marcas de moda.

Qual a origem do Dia do Cliente?

O Dia do Cliente foi criado em 2003 pelo empresário gaúcho João Carlos Rego, como uma forma de valorizar os consumidores e incentivar as compras em um mês de baixa para o varejo.

Conheça algumas ofertas preparadas pelos principais e-commerces e redes de franquias no Dia do Cliente:

1. Amazon

A Amazon terá a primeira edição do Saldão do Cliente, evento que acontece de 12 a 16 de setembro e vai celebrar o Dia do Cliente. Serão mais de 30 mil ofertas em produtos como dispositivos Fire TV Stick, e em itens de diversas categorias, incluindo Livros, Eletrônicos, Casa e Cozinha. Confira destaques e descontos durante o Saldão do Cliente:

Dispositivos Amazon: Fire TV Stick 4K e Fire TV Stick;

Fire TV Stick 4K e Fire TV Stick; Livros : até 40% de desconto, além de ofertas em livros físicos com as melhores avaliações, com destaque para as editoras Nova Fronteira, Editora 34, Panini, Seguinte e Editora Rocco;

: até 40% de desconto, além de ofertas em livros físicos com as melhores avaliações, com destaque para as editoras Nova Fronteira, Editora 34, Panini, Seguinte e Editora Rocco; Computadores e Informática : ofertas incluem notebook e mouses, com destaque para as marcas Acer, Logitech, Multilaser e HP;

: ofertas incluem notebook e mouses, com destaque para as marcas Acer, Logitech, Multilaser e HP; Eletrônicos, TV e Áudio : ofertas em TVs LG e TLC na Loja de TVs; descontos em itens para casa conectada i2Go; além de itens como tablets, caixas de som e roteadores, de marcas como Samsung, Philips e Positivo;

: ofertas em TVs LG e TLC na Loja de TVs; descontos em itens para casa conectada i2Go; além de itens como tablets, caixas de som e roteadores, de marcas como Samsung, Philips e Positivo; Video Games : ofertas em jogos, com destaque para PlayStation;

: ofertas em jogos, com destaque para PlayStation; Cozinha : ofertas em utensílios para cozinha e itens como canecas e caçarolas de marcas como Le Creuset, Euro Home, Le Cook, Midea e Consul;

: ofertas em utensílios para cozinha e itens como canecas e caçarolas de marcas como Le Creuset, Euro Home, Le Cook, Midea e Consul; Moda : até 30% de desconto em mochilas e relógios masculinos; 20% de desconto em óculos de sol masculino; saldão de camisetas masculinas. Entre as marcas de destaque estão Havaianas, Basicamente, Hang Loose e Fila. Além de ofertas em Crocs e chinelos femininos e últimos pares de Fila, Puma e Skechers;

: até 30% de desconto em mochilas e relógios masculinos; 20% de desconto em óculos de sol masculino; saldão de camisetas masculinas. Entre as marcas de destaque estão Havaianas, Basicamente, Hang Loose e Fila. Além de ofertas em Crocs e chinelos femininos e últimos pares de Fila, Puma e Skechers; Alimentos e Bebidas : descontos em cafés, chás e energéticos, com destaque para as marcas Nespresso, Desinchá, 3 Corações e Red Bull;

: descontos em cafés, chás e energéticos, com destaque para as marcas Nespresso, Desinchá, 3 Corações e Red Bull; Ferramentas e Construção : ofertas em produtos de marcas como Vonder e 3M;

: ofertas em produtos de marcas como Vonder e 3M; Casa: descontos em aspirador-robô, roupas de cama e banho e produtos diversos em marcas como iRobot, Lyor, Buddemeyer e Santista;

2. Mercado Livre

Mercado Livre terá ofertas entre os dias 12 a 19 de setembro, com até 70% de desconto, milhares de cupons de descontos, entrega rápida e frete grátis em compras a partir de R$79. Os consumidores assinantes do Nível 6, programa de fidelidade do Mercado Livre, terão cupons exclusivos de até R$1.000. Para os clientes que ainda não são assinantes e querem aproveitar os benefícios do programa, basta aderir a assinatura na plataforma do Mercado Livre por R$14,99, por mês.

3. Shoptime

Os departamentos de tecnologia, decoração e cozinha estarão com descontos especiais. A marca também disponibiliza cupons de desconto exclusivos no aplicativo. As ofertas serão dividias para amantes de tech, decoração e cozinha. Dentre os destaques, estão as seleções de "Até R$100 reais de desconto em smartphones", "Marcas Próprias com até 50% de desconto" e produtos com Entrega Rápida + Frete Grátis.

4. Zero Açúcar

Há oito anos no mercado, a rede especializada em moda fitness, praia e casual vai conceder aos consumidores frete grátis para todo o Brasil em produtos comprados pelo e-commerce da marca. A ação será válida dos dias 12 a 18/09.

5. CleanNew

Com unidades operando em 22 estados do brasil e também no exterior, a franquia, que é uma das maiores de higienização e blindagem de estofados de carros, barcos, aeronaves e sofás do país, também preparou descontos. No dia, qualquer serviço da rede terá 10% de desconto para todos os clientes.

6. Yes! Cosmetics

No Dia do Consumidor, a rede que atua no segmento de beleza e cosméticos há mais de 20 anos e investe em produtos de alta qualidade com preços acessíveis, vai conceder desconto de até 70% em mais de 200 produtos selecionados em todas as unidades da rede e também no e-commerce.

7. Emagrecentro

Referência nas áreas de emagrecimento e estética corporal, fundada pelo médico, Edson Ramuth. A rede possui uma metodologia patenteada, o Método 4 fases, que auxilia na eliminação de gordura. Estará com 15% de desconto no programa de emagrecimento.

8. Mr. Fit

A maior rede de franquias de fast-food saudável do país, vai oferecer 10% de desconto em todo o cardápio das lojas, com refeições, sanduíches e outras iguarias saudáveis, como estrogonofe de biomassa de banana, além de pratos low carb. Atualmente a rede possui mais de 500 lojas em 24 estados brasileiros.

9. C4 Gym

A rede de academias que tem como proposta manter a essência de academia de bairro, mas com padrão de grandes redes, oferecerá para novos alunos isenção na taxa de matrícula nas unidades da marca. A promoção é válida até o dia 18/09.

10. Pizza Prime

No dia 15 a rede esta com a promoção compre uma e ganhe outra, exclusiva para compras pelo aplicativo próprio da marca. Na compra de uma pizza (35cm/sabores Portuguesa, Abobrinha e Calabresa Paulistana) pelo app, ganhe uma Primezzita Doce (20cm/sabores Caramelita ou Chocolate ao Leite.) + 1 Coca Cola Sem Açúcar 350 ml.

11. Casa de Bolos

No dia do consumidor, a cada R$ 30,00 em compras nas lojas participantes da rede pioneira de bolos caseiros, o consumidor ganha um Mini Bolo.

12. Anjos Colchões & Sofás

A rede especializada em colchões e estofados, possui mais de 270 unidades espalhadas por 21 estados brasileiros, vai oferecer aos clientes 30% de desconto em toda linha de colchões e sofás e, na compra de de um sofá, mais 50% de desconto em itens para decoração.

13. Franquia Sollar Energy

Rede especializada em soluções de energia fotovoltaica vai conceder 8% de desconto para os clientes que adquirirem projetos residenciais, comerciais e rurais com módulos fotovoltaicos e inversores e micro inversore.

14. Pablo Ba

A rede especializada em pavlovas irá oferecer um cupom de desconto para compras online de qualquer produto no valor de 15%. O doce pode ser de morango, frutas vermelhas, banana com doce de leite, frutas amarelas e cítricas.

15. FiChips Food

Estará com ação Double Soda, bebida artesanal exclusivamente preparada na franquia. Na compra de uma unidade, o cliente ganhará outra. Ela custa em média entre R$ 8,90 a R$ 9,90, podendo variar entre unidades e regiões.

16. Happy

A Happy, maior Hub Educacional, oferecerá o desconto de 20% em um curso de escolha do novo aluno: Happy Money, Happy Code e Happy Speech.

17. Splash Bebidas Urbanas

No dia 15 as unidades da rede vão oferecer um desconto de R$ 10 no Combo Caufé tamanho M (300ml), croissant (nos sabores nutella ou requeijão) e cookie. O combinado de produtos sairá por R$ 25,70.

18. 2Clean

A rede especializada em limpeza de carros, casas, escritórios, clínicas e outros vai oferecer 10% de desconto em todos os serviços.

19. Natalia Beauty Clinic

Presenteia o cliente com combos especiais, contemplando quatro tratamentos para sobrancelha e cílios por R$ 620 reais. No dia 15, em específico, aqueles que estiverem fazendo sua terceira sessão, serão surpreendidos com ‘plus’ no tratamento.

20. Cebrac

O Cebrac (Centro Brasileiro de Cursos), o novo aluno, ao se matricular, ganha até 60% de desconto nos cursos profissionalizantes.

21. Arena Baby

Entre os dias 12 e 16 de setembro, comprando acima de R$100,00 em produtos da rede de roupas de bebês e crianças, o cliente ganha R$ 20,00 de baby bônus (vale ou crédito que o cliente recebe para trocar nas lojas da marca), acima de R$200,00, ganha R$ 40,00 baby bônus e acima de R$ 500,00 ganha R$ 50,00 em baby bônus. Consulte as unidades participantes.

22. Grupo LFB Franchising

As marcas do Grupo LFB Franchising estarão com descontos especiais durante o Dia do Cliente. No dia 15 de setembro, as marcas La Brasa Burger, La Fruta Açaí e F de Frango estarão com 20% de desconto em todo o cardápio para consumo em loja, aqueles que preferirem pedir através do delivery, é necessário acessar o site da marca desejada para retirar o cupom de desconto. Consulte as unidades participantes.

23. Brasileirinho Delivery

A marca de delivery de comida brasileira em caixinha comemora o Dia do Cliente com promoção para pedidos feitos através do aplicativo da marca. No dia 15 de setembro o Box Brasileirinho + brigadeiro sai por R$9,99, com taxa de entrega grátis. Já entre os dias 12 e 16 haverá combos promocionais de box + Coca-Cola.

24. Love Gifts

As lojas da Love Gifts, rede de franquia especialista em presentes criativos e decoração, estarão com descontos de até 50% durante a Semana do Cliente. A ação acontecerá entre os dias 11 e 18 de setembro e é valida para todas as mais de 60 unidades da marca.

25. Instituto Gourmet

O Instituto Gourmet, líder no mercado de franquias de ensino gastronômico, está com facilidades durante o mês do cliente para quem deseja transformar a vida através da gastronomia. Durante o mês de setembro, a marca estará com até 70% de desconto na matrícula em qualquer curso da rede.

26. Raízs

A Raízs, supermercado online de orgânicos e saudáveis, que nasceu com o propósito de conectar o pequeno agricultor de produtos orgânicos ao consumidor final, criando assim um laço entre a cidade e o campo. Durante a Semana do Cliente, a startup disponibilizou 30% de desconto em todo o seu site utilizando o cupom de desconto CLIENTERAIZS, válidos para as compras acima de R$200.

27. Cuponeria

A Cuponeria, primeira e mais completa plataforma de cupons de descontos do Brasil, preparou ofertas especiais para o Dia do Cliente deste ano. Acessando a categoria no site o consumidor tem acesso a descontos de até 80% de desconto e 10% em cashback em lojas como Casas Bahia, O Boticário, Marisa, iPlace, Lojas Renner, Fast Shop, entre outras. Os interessados podem conferir o regulamento de cada promoção no site.

28. Ame

Ame, fintech da Americanas S.A., oferece até 40% de cashback em seguros e planos no Mês do Cliente.

8 a 21 de setembro: seguro celular, portáteis e garantia estendida com 40% de cashback

12 a 25 de setembro: seguro de vida com 30% de cashback

17 a 30 de setembro: plano de assistência odontológico com 15% de cashback

Até 30 de setembro: plano de assistência pet e seguro residencial com 10% de cashback

Para adquirir os serviços, basta acessar a área de “Seguros e planos”, disponível dentro do menu inicial do app Ame e selecionar o produto de interesse. Além de receber cashback, o consumidor pode fazer o pagamento com cartão de crédito, saldo da conta Ame e até com o “dinheiro de volta” recebido em compras anteriores com a carteira digital.

29. Shopper

A Shopper, supermercado 100% online, está com ofertas surpresas de produtos a R$ 0,01, oferecerá cashback e sorteará prêmios (ingressos de cinema, máquinas de café expresso e aparelhos de frigobar retrô). A empresa decidiu promover a rodada de promoções exclusivas em comemoração ao seu aniversário, no mês setembro, e para presentear os clientes pela parceria dos últimos sete anos. A ação abrange todas as categorias da plataforma:

Alimentos

Bebidas

Limpeza

Higiene

Pets

Bebês

Natureba

Guloseimas

Utilidades

Os clientes da Compra Programada, modelo de compras recorrentes, e Programada Fresh, itens perecíveis e frescos, que adquirirem os itens elegíveis da promoção receberão de volta parte do valor dos produtos em cashback para ser gasto na plataforma. O cliente poderá acumular mais de R$ 700,00 em cashback e o valor máximo que poderá ser usado é de até R$ 100,00 por mês.

Para clientes com mais de R$ 100,00 acumulados, ao término da promoção, o valor restante será aplicado no mês subsequente, até o valor total do cashback ser zerado. Os clientes que adquirirem itens na loja Compra Única poderão aproveitar as ofertas surpresas de dezenas de produtos a R$ 0,01 ou com descontos, entre os itens elegíveis estão:

Bebidas (vinhos e cervejas)

Chocolates diversos

Cafés especiais

Fraldas

30. Casar.com

De 12 a 16 de setembro, o Casar.com, player diversificado no mercado de casamentos, oferece taxas reduzidas na lista de presentes em comemoração ao Dia do Cliente para seus parceiros Assessoria Vip, embaixadores da marca e blogs do setor, como Aceito Sim.

A empresa, que já oferta uma das menores taxas sobre listas de presentes (3,89%), terá condições ainda mais atrativas durante o período.

31. Provu

A Provu, fintech de meios de pagamento e crédito pessoal, está oferecendo 10% de desconto aos clientes que comprarem produtos selecionados no site da Tec Toy, usando como meio de pagamento o Provu Boleto Parcelado. A oferta vale até o dia 16 de setembro e inclui produtos como Atari Flashback X, Tablet Pense Bem com Windows e Mini PC Pense Bem com Windows.

32. Tudu e Phooto

Com diversas opções de itens fabricados sob demanda, a startup Tudu oferece produtos com descontos que vão de 50% até 63% em variadas opções, com valores de R$ 29,90, R$ 59,80, entre outros preços.