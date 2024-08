Mercado de Pinheiros promove jantar com Rodrigo Oliveira e outros chefs do entreposto

Desde 1910, o Mercado Municipal de Pinheiros oferece não apenas alimentos e bebidas para a Zona Oeste de São Paulo, mas também eventos para o bairro. Para celebrar seus 114 anos de existência, no dia 10 de setembro o mercado terá a Noite no Mercado, um jantar para 50 pessoas com chefs do entreposto.

Com o intuito de arrecadar fundos para as ações de revitalização do Mercado, o evento será organizado pelos restaurantes Manduque, Azur do Mar e Feliciana, que têm à frente os chefs Mari Adania e Fábio Sinbo, juntamente com o Mocotó Café e a loja de bebidas L’Adega, todos inquilinos do endereço.

Como couvert, serão servidos dadinhos de tapioca e taças de espumante. Serão duas sugestões de entrada: um rosbife com pera asiática e molho oriental à base de shoyu, alho e óleo de gergelim e uma massa recheada com pato e finalizada no próprio caldo. De prato principal, além de badejo com purê de abóbora e molho roti, haverá o baião-de-dois cremoso com carne de sol e porco caipira feito pelo chef Rodrigo Oliveira, do Mocotó. Para finalizar, a sobremesa será ganache de yuzu, mousse de capim-santo, uvas verdes, chocolate branco e sorbet de limão-siciliano.

O valor por pessoa é R$ 310 ou R$ 500 para a opção harmonizada com cinco rótulos vinhos do portfólio da L’Adega.

"Estamos no Mercado desde 2016 e foi super bacana participar daquele primeiro momento de transformação do espaço, com a chegada não só do Mocotó mas também de outras iniciativas de chefs como Alex Atala, Checho Gonzales e Marcos Livi. Fico muito feliz que agora outros novos restaurantes estão ocupando esse espaço tão importante para a cidade”, diz Oliveira.

O Mercado de Pinheiros é uma memória viva da alimentação paulista da Zona Oeste. Em 1910, era conhecido como o "mercado dos caipiras", já que muitos produtores do interior do estado escolhiam o local para suas vendas, atraindo compradores de toda cidade.

Sempre atento às demandas do seu tempo, o Mercado se transformou e abraçou o novo endereço nos anos 70, a fim de abrir espaço para a construção da Avenida Brigadeiro Faria Lima.

Hoje, seus 4 mil metros quadrados se distribuem por dois pavimentos, pelos quais se espalham 39 boxes. “O lugar é um passeio completo, você consegue comprar verduras, frutas, peixe fresco, carne e ainda fazer uma bela refeição”, conclui Oliveira.

Serviço:

Noite no Mercado

Rua Pedro Cristi, 89 - Mercado de Pinheiros

10 de setembro, às 19h30

Informações e reservas: (11) 99338-3434