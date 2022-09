29 franquias com descontos de até 70% na Semana do Brasil

A Semana do Brasil, conhecida como a Black Friday brasileira ou Semana Verde e Amarela, começa neste domingo, 4, e vai até o próximo sábado, 10. Criada em 2019, o objetivo é aquecer a economia do país em um esforço mútuo do poder público e da iniciativa privada.

Algumas franquias vão oferecer promoções e descontos de até 70% para os consumidores. Confira algumas opções selecionadas pela EXAME:

Yes! Cosmetics

Entre os dias 5 e 10/09, a rede que atua no segmento de beleza e cosméticos a mais de 20 anos e investe em produtos de alta qualidade com preços acessíveis, vai conceder desconto de até 70% em mais de 200 produtos selecionados em todas as unidades da rede e também no e-commerce.

Park Education

Diversas unidades da rede especializada em educação bilíngue, criatividade, tecnologia, empreendedorismo e soft skills, estarão com descontos que variam entre 30% e 50% no valor da mensalidade, para os novos clientes que optarem pelos cursos de inglês e espanhol entre os dias 03 e 13/09.

Sestini

Referência no segmento de malas, mochilas, bolsas e acessórios, vai conceder aos clientes, de 04 a 10/09, descontos de até 20% nos produtos das linhas infantil, juvenil e acessórios de viagem mais vendidos pela marca. A ação é válida para as lojas físicas e e-commerce da rede.

Botocenter

A rede de franquias de estética especializada na aplicação de toxina botulínica com a proposta de oferecer um serviço de qualidade com custo-benefício para os públicos das classes B e C, preparou duas ofertas. Sendo um combo de Toxina Botulínica e Preenchimento Bigode Chinês 1ml com 40% de desconto e o Combo Toxina Botulínica e Preenchimento Labial 1ml com 35% off.

CleanNew

Com unidades operando em 22 estados do Brasil e também no exterior, a franquia que é uma das maiores de higienização e blindagem de estofados de carros, barcos, aeronaves e sofás do país, também preparou descontos, durante a semana todos os clientes qualquer serviço da rede terá 10% de desconto.

Anjos Colchões & Sofás

A rede especializada em colchões e estofados, possui mais de 270 unidades espalhadas por 21 estados brasileiros, vai oferecer aos clientes 30% de desconto em toda linha de colchões e sofás e, na compra de um sofá, mais 50% de desconto em itens para decoração.

Pizza Prime

A maior rede de pizzarias do país acaba de lançar um sabor de dar água na boca: a Pizza de Mortadela Sadia. A novidade chega ao cardápio da rede por R$ 74,90 e está disponível em todas as unidades da rede no Brasil e durante a semana de promoção, os clientes que fizerem pedido pelo aplicativo terão R$ 20 de desconto.

Franquia Sollar Energy

Rede especializada em soluções de energia fotovoltaica vai conceder 8% de desconto para os clientes que adquirirem projetos residenciais, comerciais e rurais com módulos fotovoltaicos e inversores e micro inversores.

Mr. Fit

A maior rede de franquias de fast-food saudável do país, vai oferecer 10% de desconto em todo o cardápio das lojas, com refeições, sanduíches e outras iguarias saudáveis, como estrogonofe de biomassa de banana, além de pratos low carb. Atualmente a rede possui mais de 500 lojas em 24 estados brasileiros e está em processo de internacionalização para fincar sua bandeira na Europa e EUA.

C4 Gym

Rede de academias que tem como proposta manter a essência de academia de bairro, mas com padrão de grandes redes, presenteará os novos alunos que fecharem matrícula nesse período com uma camiseta de treino comemorativa C4.

Ótica Center

A marca está com a promoção Compre 1 e leve 3. Na compra de um óculos de grau completo (armação e lentes) o cliente ganha mais uma armação e um óculos de sol. A campanha ocorrerá em todas as unidades da franquia, com armações a partir de R$ 49,90.

Solário Piscinas

A rede está com desconto na linha Tapajós, medida de 6x2.60 e 1.30 de profundidade, com pagamento em 21x de R$ 700,00 ou R$ 13.300,00 à vista. O cliente ainda ganha uma cascata ou iluminação para piscina. A promoção é válida na unidade de São José do Rio Preto (SP) até 10/09.

Sóbrancelhas

A rede de franquias de estética facial oferece condições especiais e um brinde exclusivo. Nas compras a partir de R$ 100,00, o cliente ganha uma necessaire da marca.

Minds Idiomas

A rede que oferece cursos de 18 meses, como o Kids and Teens; Curso Flash; In Company; Curso Up Plus, e já possui 70 escolas no Brasil, vai fazer duas ações especiais: “Estude 24 meses e pague apenas 18”; e descontos de até 38% nos cursos, a variar por unidade.

Happy

O hub de educação vai conceder descontos de até 20% em um dos três cursos oferecidos: Happy Money (educação financeira); Happy Code (tecnologia); e Happy Speech (comunicação/oratória). Os cursos variam de acordo com a unidade.

Cebrac

o Cebrac (Centro Brasileiro de Cursos) oferece até 60% de desconto na taxa de matrícula nos cursos profissionalizantes. A metodologia contempla a formação empreendedora dos alunos, prevê a interdisciplinaridade nas aulas e vê no aluno a capacidade de conhecer e transformar sua realidade e sua carreira profissional.

Gigatron Franchising

a franquia de software de gestão dará 30 dias grátis para quem deseja vender online com a loja virtual ShopGiga, para novos clientes que se cadastrarem. A segunda promoção é na contratação anual do VirtuozoERP, sistema de gestão empresarial, que dará 10% de desconto em todos os módulos.

Emporium da Beleza

Especializada em estética avançada e emagrecimento 6 em 1, vai oferecer um voucher de R$ 100,00 para a compra de produtos e serviços acima de R$ 800,00. Além disso, levando uma amiga para fazer uma avaliação em uma das clínicas da rede, cada uma receberá um desconto imediato de 10%.

Mercadão dos Óculos

A rede de óticas vai oferecer, na compra de óculos de grau completos – com lentes de marca própria – acima de R$ 499,90, 50% de desconto no valor da armação. A compra poderá ser parcelada em até 12 vezes.

IP School

A rede de ensino de inglês oferecerá desconto de 50% na taxa de matrícula e 10% de desconto na contratação de qualquer plano. A IP School tem 15 escolas e atende alunos de todo o Brasil com aulas particulares presenciais ou virtuais.

Au-All Pet Móvel

A franquia pet móvel, com serviços de banho e tosa em domicílio através de uma van equipada com todo aparato necessário para higiene de cães e gatos, estará com desconto de 10% em todos os serviços.

Ice Creamy

a rede de sorvetes na pedra do Brasil vai oferecer um produto diferente por dia com 20% de desconto. A rede se destaca por oferecer receitas de sorvete exclusivas, feitas artesanalmente com matérias-primas importadas.

Pormade Portas

As lojas e todos os canais de venda, vão oferecer 20% de desconto na linha de rodapés. A Pormade é pioneira no setor de franquias na fabricação e venda de kits prontos e avulsos de portas, rodapés, biombos, papéis de parede, fechaduras e outros acessórios.

Mercadótica

A rede vai oferecer descontos de até 30% em toda a linha de óculos solares e receituário, a promoção é válida em todas as lojas da rede.

Splash Bebidas Urbanas

A marca vai oferecer o Fraplash sabor Café Brasileiro e o Pão de Queijo, com 50% de desconto. A rede é especializada em bebidas e alimentos prontos para o consumo e possui 64 unidades.

Menu Poke

rede de franquias de fresh food que foi criada para acompanhar a tendência mundial de alimentação saudável, vai oferecer a todos os clientes que comprarem um Poke, carro-chefe da franquia, 50% de desconto na segunda unidade.

Royal Face

a rede presenteará os clientes que fizerem botox (3 regiões) ou preenchimento (1 ml) com um voucher de desconto de R$ 200,00, mais um procedimento que pode ser, aplicação máscara facial de ouro, carboxiterapia, DMAE, Led laser, Limpeza de pele profunda, Peeling de diamante ou químico, Pump up.

Havanna

marca sinônimo de cafés, alfajores e Dulce de Leche, oferece 40% off na segunda caixa de 6 alfajores (meio amargo, chocolate branco, suspiro e misto) e promoção Leve 4 Pague 3 de solitos (versão individual). Ações válidas no e-commerce a partir de 5/9 e nas lojas a partir de 7/9.

Natalia Beauty Clinic

Entre os dias 05 e 09/09, o cliente que realizar qualquer procedimento pode presentear um amigo com o Flow Design, técnica desenvolvida pelo NB Group que traz mais simetria as sobrancelhas, alinhando e harmonizando o rosto, sempre preservando cada estilo.

