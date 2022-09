Estas franquias vão abrir unidades no interior de São Paulo em 2022

O plano de expansão de algumas redes de franquias tem o interior paulista como alvo principal. Além do menor custo em marketing e de mão de obra, essas cidades ainda possuem carência de certos produtos e serviços, e um faturamento que se aproxima dos grandes centros urbanos. De acordo com Adir Ribeiro, CEO da Praxis Business, há tempos o potencial de negócios do interior de São Paulo atrai novos empreendedores, principalmente por meio de franquias.

“A representatividade continua em alta por vários motivos, pela cultura empreendedora, industrialização em algumas regiões, o agronegócio pujante, estradas e logística, mas principalmente, pelo potencial de consumo e aceitação de marcas e modelos de negócio atualizados,” explica.

A Pesquisa Trimestral de Desempenho do setor realizada pela Associação Brasileira de Franchising (ABF), referente ao segundo trimestre de 2022, apurou a distribuição do faturamento e das unidades de franquias por região. A receita da região Sudeste representou leve alta no primeiro semestre, passando de 52,57% para 52,90% em comparação com o mesmo período do ano passado.

A receita no Sudeste no segundo semestre avançou de 52,57% para 52,90% em comparação com o primeiro semestre do ano passado para este ano. O mesmo movimento ocorreu quanto ao número de unidades, que avançou de 52,65% para 54,39% na região. O estado de São Paulo é o mais representativo, com 33,36% do total de unidades em 2022, até o momento.

Conheça algumas marcas que estão ampliando a atuação no estado de São Paulo:

1. Morana

A Morana, maior franquia de acessórios femininos da América Latina, é uma das redes que têm o interior paulista como alvo para expandir sua base. Com cerca de 300 lojas distribuídas pelo Brasil, a franqueadora anunciou que vai abrir lojas nos municípios de Lins e Itu, ainda no segundo semestre de 2022.

2. Royal Trudel

A Royal Trudel, franquia do segmento de alimentação, é mais uma rede que vê no interior paulista um potencial socioeconômico para ampliar seus negócios. Contando com 55 lojas espalhadas pelo país, a marca pretende chegar em breve nas cidades de Taubaté, Sorocaba e Barueri.

3. FarMelhor

FarMelhor, rede de franquias de farmácias, tem no estado de São Paulo o maior número de lojas da marca, são 138 no total e tem expandido para o interior paulista. A empresa tem muito interesse por cidades de porte menor que tenham entre 20 mil e 80 mil habitantes, pois têm uma certa carência de alguns produtos e serviços e menor concorrência. A rede vai inaugurar ainda este ano unidades nas cidades de Ourinhos, Birigui, Americana, Indaiatuba, São José do Rio Preto e São Sebastião da Grama.

4. Criamigos

Com faturamento de R$50 milhões no primeiro semestre de 2022, a Criamigos, rede de franquias especializada na personalização de pelúcias, inaugurou 13 unidades nos seis primeiros meses de 2022. A previsão é de que sejam abertas mais 10 ainda neste ano. No foco de expansão, o município de Bauru, no Centro-Oeste paulista, é um dos alvos prioritários.

5. Nutty Bavarian

A Nutty Bavarian, famosa por suas castanhas glaceadas vendidas nos quiosques da rede em shoppings, aeroportos e grandes varejistas, também tem previsão de inaugurar 9 unidades no interior de São Paulo, até o final de 2022, tanto no modelo de franquia tradicional de quiosque ou no novo modelo trailer. Entre as cidades confirmadas estão: Campinas, Ribeirão Preto, Santo André, São Bernardo do Campo, São Roque, Porto Ferreira e Ourinhos.

6. Frango no Pote

Já a rede de franquias Frango no Pote teve um crescimento registrado de 108% na comparação com o mesmo período de 2021, e alcançou receita de R$37,6 milhões. Até o final de 2022, a expectativa é de inaugurar mais 13 unidades, sendo escolhidos os municípios de São Carlos e Itapetininga, que já tem data marcada para receber o frango frito 100% brasileiro.

