Feira da ABF no Rio reúne franquias baratas com investimento a partir de R$ 9,9 mil

A 15ª edição da Expo Franchising ABF Rio começa nesta quinta-feira, 15, e será realizada no Expo Mag, na região central do Rio de Janeiro. Nos três dias de evento estão previstas mais de 200 franquias expositoras, com um investimento inicial a partir de R$ 9,9 mil.

A expectativa é receber 25 mil pessoas e gerar R$ 100 milhões em negócios.

Entre as marcas estreantes nesta edição estão:

Buteco Original

Oral Sin

Grupo Rio Arte

Santowich Burger

Rutz Açaí

Suburbanos Pizza

Jorge Bischoff

Bem Seguro Creditos

Tintas MC

Pablo PA

Terça da Serra

Peça Rara

Nanica

Franquias veteranas também apresentam suas novidades, como:

Billy The Grill

iGUi

Espetto Carioca

Yes! Curso de Idiomas.

Spoleto

Rei do Mate

Megamatte

O setor de franquias

Pesquisa recente da Associação Brasileira de Franchising (ABF) revela que o faturamento das redes de franquias no Brasil cresceu aproximadamente 8% no primeiro trimestre deste ano se comparado com o mesmo período de 2021. O volume total chegou a R$ 43,3 bilhões.

No Rio de Janeiro, o mercado de franquias apresentou um crescimento de 16,3 % no faturamento no 2º trimestre de 2022, em relação ao mesmo período do ano anterior, com mais de R$ 4,6 bilhões de receita.

Já em número de unidades, o mercado fluminense cresceu 12,7%, totalizando 17.670 operações. O volume de empregos diretos chegou a 147.524, isso representa 15,4 % a mais que em relação ao 2º trimestre de 2020.

Microfranquias

Dentre as opções da feira, os potenciais investidores terão a oportunidade de conhecer também as microfranquias.

Segundo dados da ABF, as franquias de baixo investimento vem ganhando maturidade e investindo em modelos alternativos de ponto de venda.

Este modelo de franquia mais barata passou de 28,9% em 2020 para 36,9% em 2022, considerando tanto redes que operam apenas desta forma, como os dois modelos.

Os segmentos que concentram o maior número de microfranquia são:

Serviços e Outros Negócios (27,4%)

Alimentação (16,2%)

Saúde, Beleza e Bem-Estar (15,5%)

Conheça quatro franquias baratas que participarão da feira Expo Franchising ABF Rio

Confira abaixo uma lista com seis franquias que estarão presentes no principal evento de franquias do Brasil.

1. Vida Leve

Franquia de alimentação saudável, a Vida Leve é uma rede especializada em produtos naturais selecionados a granel e produtos especiais de prateleira, como suplementos, nutracêuticos, livres de glúten e lactose, orgânicos, vegetarianos e veganos. Na “ABF Rio 2022”, a marca apresentará a “Bag de Produtos Naturais”, que permite o trabalho em vários locais - academias, lojas e outros estabelecimentos.

Investimento: a partir de R$ 9,9 mil

Retorno do investimento: 3 a 5 meses

2. TFlow

A TFlow faz parte do Grupo ZNTT, uma das maiores holdings de franquias do Brasil. A empresa está presente em todo o Brasil com várias opções para novos empreendedores, do modelo home based até lojas físicas, A empresa também fechou uma parceria com o influenciador Arthur Aguiar e agora comercializa as peças da marca de roupas do vencedor do BBB 2022.

Investimento: a partir de R$ 20 mil

Retorno do investimento: 2 a 3 meses

3. Bem Seguros e Créditos

Em um dos mercados mais consistentes do Brasil, a Bem Seguros e Créditos é uma rede de franquias do ramo de finanças. A empresa trabalha com a comercialização de empréstimos, seguros, consórcios e soluções diversas. A Bem oferece opções de franquias seja home office ou loja. São mais de dez tipos de serviços e produtos disponíveis aos clientes.

Investimento: a partir de R$ 20 mil

Retorno do investimento: 3 a 5 meses

4. Home Angels

Com mais de 150 operações no país, a Home Angels é referência no mercado em cuidado de idosos, com unidades que prestam serviço de excelência em assistência física e emocional por meio de um atendimento supervisionado e personalizado aos assistidos e suas famílias.