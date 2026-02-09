PresenteIA: a aposta da CRMBonus para transformar dados em presentes via WhatsApp

Lembrar aniversários, escolher um presente e resolver a entrega, tudo em poucos cliques e sem sair do WhatsApp. Essa é a proposta do PresenteIA, o primeiro grande lançamento da CRMBonus desde a entrada do iFood.

Na prática, o PresenteIA é uma solução com inteligência artificial integrada ao WhatsApp que identifica datas de aniversário, sugere presentes personalizados e viabiliza a entrega mesmo quando o comprador não conhece o endereço do destinatário.

“A mágica está em entregar o presente na casa da pessoa mesmo que você não saiba o endereço dela”, diz Alexandre Zolko, CEO da CRMBonus.

O funcionamento é conversacional. O usuário compartilha contatos, como faria normalmente no WhatsApp, e a IA passa a lembrar datas relevantes, avisando com antecedência. A partir daí, sugere opções de presente, resolve o pagamento e aciona a logística, tudo dentro do próprio chat.

Ao eliminar etapas tradicionais do e-commerce, como preenchimento de endereço, cadastro longo ou download de aplicativo, a empresa oferece conveniência máxima.

“O que está acontecendo aqui é a união de duas forças muito relevantes no ecossistema de tecnologia do Brasil: a conveniência que o iFood levou para o dia a dia das pessoas e a inteligência de dados que a CRM Bônus construiu no varejo”, afirma Diego Barreto, CEO do iFood. “Juntas, elas estão criando algo que praticamente não existe no mundo.”

A novidade marca uma virada estratégica para a companhia que construiu um negócio robusto em torno de cashback, fidelização e dados no varejo.

Com o PresenteIA, a companhia inaugura uma nova frente, que combina dados, inteligência artificial e logística para dialogar diretamente com o usuário final e testar um novo motor de crescimento.

Base de dados, logística e os primeiros varejistas

Por trás da experiência simples, há uma infraestrutura construída ao longo de anos. A CRMBonus reúne hoje dados de mais de 117 milhões de brasileiros, coletados a partir de programas de fidelidade, cashback, campanhas promocionais e integrações com o varejo físico e digital.

Essa base está conectada a mais de 500 sistemas de loja, o que permite entender hábitos de consumo e ativar ofertas de forma personalizada, um dos principais diferenciais competitivos da empresa.

No lançamento, o PresenteIA começa com 13 varejistas cadastrados. A curadoria é intencional. “Presente não é encomenda”, diz Zolko. "Nem todo seller entra: os parceiros precisam garantir embalagem, cartão e experiência à altura da proposta", explica.

Do lado da logística, o produto nasce integrado à infraestrutura do iFood, que conta com centenas de milhares de entregadores espalhados pelo país.

Hoje, o PresenteIA já atende o Brasil inteiro, mas com prazos variados. O objetivo é evoluir para entregas em até três horas nas principais cidades e, no médio prazo, ampliar esse padrão.

A prioridade da CRM Bônus neste primeiro momento não é receita, mas escala. Segundo Zolko, a meta é chegar a 25 milhões de pessoas cadastradas no PresenteIA até o fim do ano, com cada usuário incluindo, em média, de 10 a 12 contatos na plataforma.

A lógica é criar rapidamente uma rede ampla de aniversários e datas relevantes para formar base, hábito e recorrência antes de acelerar a monetização.

“Neste ano, eu estou muito mais preocupado com quantas pessoas vão entrar e quantas agendas vão estar cadastradas do que com faturamento”, afirma o CEO.

Os desafios do novo produto

O maior gargalo do PresenteIA não é tecnologia, mas adoção. Para que a entrega funcione sem que o comprador informe o endereço, o destinatário precisa autorizar o recebimento ou cadastrar seus dados, mesmo que os dados não sejam expostos para quem vai presentear.

“Por mais que a gente tenha os dados, a gente não pode simplesmente entregar na casa da pessoa. A gente precisa do opt-in”, afirma Zolko.

É justamente para vencer essa barreira que a CRMBonus decidiu investir pesado em comunicação. A empresa prevê R$ 100 milhões em marketing, com presença em TV aberta, influenciadores, redes sociais e campanhas educativas.

O objetivo é popularizar o produto, explicar como ele funciona e gerar confiança para que as pessoas autorizem o uso do serviço, passo essencial para que a solução escale.

A estratégia de massificação também passa por credibilidade. O apresentador Marcos Mion entrou como sócio e embaixador do PresenteIA, participando das decisões de marketing, produto e posicionamento criativo.

“O que me chamou atenção foi ver uma ideia simples no celular gerar impacto direto na vida real, em um lugar que o brasileiro valoriza muito, que é o afeto”, diz Mion.

“Quando vi minha família inteira querendo usar o produto, ficou claro que havia potencial de escala.”

Um novo ciclo para a CRMBonus

Fundada em 2017, a CRM Bônus faturou R$ 250 milhões no ano passado e vinha dobrando de tamanho mesmo antes da parceria com o iFood.

A expectativa interna já era alcançar R$ 1 bilhão em faturamento nos próximos anos, meta que pode ser antecipada caso o PresenteIA ganhe tração.

Ao entrar no território dos presentes e das datas afetivas, a empresa amplia seu escopo além do varejo transacional e passa a disputar espaço em um mercado onde dados, timing, logística e emoção se cruzam.

Se a tese se confirmar, o PresenteIA não será apenas um novo produto, mas uma tentativa de criar um novo hábito de consumo no Brasil, no qual o pedido começa no WhatsApp e termina com um presente entregue.

