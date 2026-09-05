Esta IA faz o trabalho de 20 pessoas — e acaba de ser comprada por R$ 7 milhões

A netspaces acaba de anunciar a aquisição da Simbiose Digital, plataforma de inteligência artificial para atendimento comercial de imóveis. A transação de R$ 7 milhões faz parte da estratégia da holding de ampliar o uso de IA no mercado imobiliário.

A Simbiose será mantida como uma unidade independente, com sua marca e equipe, mas passa a integrar o ecossistema da netspaces, que reúne mais de 450 incorporadoras e 30 mil corretores no país.

“Boa parte do setor ainda opera no analógico ou, no melhor dos casos, em uma camada apenas digitalizada. E existe uma grande diferença entre um mercado digitalizado e um mercado digital”, afirma Vinicius Dambros, CEO da netspaces.

A aposta agora é usar a IA para conectar o atendimento ao estoque de imóveis e, no futuro, automatizar etapas que vão da captação e qualificação do cliente à elaboração de contratos e à transação do imóvel.

De agência digital a uma plataforma de IA

A Simbiose nasceu em 2017 com uma proposta bem diferente da atual. Guilherme Domingues, CEO da empresa, começou com uma agência de marketing digital que reunia serviços de tráfego pago, redes sociais e produção de conteúdo.

O modelo encontrou um primeiro obstáculo: poucos clientes estavam dispostos a pagar por um pacote de serviços digitais. A empresa então concentrou esforços em tráfego pago e, depois, em automação de atendimento pelo WhatsApp.

A operação chegou a fazer mais de 3 milhões de disparos mensais. O crescimento, porém, criou outro problema: quanto mais clientes entravam, mais funcionários eram necessários para executar as tarefas.

A solução foi transformar as automações em agentes de inteligência artificial. Hoje, segundo Domingues, uma pessoa consegue executar um trabalho que antes exigia cerca de 20.

A plataforma passou a reunir mais de 200 serviços de IA voltados ao mercado imobiliário e se integra a sistemas como Imoview, Bitrix24, CV CRM, MSYS e Arbo.

Entre os produtos estão a Sofia, agente que atende clientes pelo WhatsApp, qualifica leads e agenda visitas, e o Iago, voltado ao acompanhamento da produtividade das equipes comerciais.

“Hoje temos agentes para praticamente todas as etapas do marketing imobiliário, desde a criação de páginas e blogs até atendimento, tráfego pago e social media”, diz Domingues.

Essa evolução ajuda a explicar por que a Simbiose entrou no radar da netspaces. A holding já trabalha na digitalização do ativo imobiliário, com propriedades registradas em blockchain, e vem construindo uma estrutura para conectar diferentes participantes do mercado. A Simbiose acrescenta a camada de inteligência artificial voltada à interação com o potencial comprador e à operação comercial.

Na visão da netspaces, os agentes podem atuar em etapas que vão além do atendimento. A IA pode coletar os dados do comprador, encaminhá-los para a geração do contrato e acionar a etapa de assinatura. A aquisição, portanto, amplia o alcance da IA dentro da jornada de compra e venda de um imóvel, conectando a busca pelo cliente às etapas que antecedem a transação.

Uma holding em busca de escala

A compra da Simbiose é a quinta aquisição da netspaces. A holding comprou a Insígnia, tokenizadora de imóveis, em 2024, e a Studio 360, operação que deu origem à plataforma comercial Bloco, em 2025. Também criou o Goindex em parceria com a CF Inovação, desenvolvedora do sistema SGR do Conselho Federal de Corretores de Imóveis (COFECI).

Agora, a holding quer usar a rodada de R$ 65 milhões de reais para continuar a consolidação. Dos recursos, R$ 25 milhões serão destinados a novas aquisições (R$ 7 milhões usados na atual aquisição) e R$ 40 milhões ao crescimento das empresas do grupo.

“Pensamos em adquirir outras empresas de inteligência artificial, com soluções complementares, como geração de crédito, análise de compliance e ferramentas que apoiem o processo de compra e venda”, afirma Dambros.

A expectativa é concluir novas aquisições ainda em 2026 e encerrar a atual rodada no segundo semestre. Depois, a empresa avalia fazer uma rodada Série A no segundo semestre de 2027, dependendo do ritmo de crescimento.

O desafio de dobrar de tamanho

A estratégia coloca uma pressão adicional sobre as empresas adquiridas. A meta da netspaces é dobrar a receita no ciclo de abril de 2026 a março de 2027 em relação ao período anterior. A Simbiose entra nessa mesma meta.

A integração, por enquanto, não prevê uma absorção da operação. A Simbiose mantém marca, equipe, clientes e autonomia, enquanto passa a ter acesso à estrutura comercial e à rede de clientes da netspaces.

“Nós já tínhamos a máquina de IA pronta; faltava ligar o motor de crescimento com apoio de escala. É o que passamos a ter agora, fazendo parte do ecossistema da netspaces, que está presente em todo o Brasil. Dessa forma, unimos uma plataforma madura de inteligência artificial a uma estrutura capaz de acelerar sua distribuição e evolução”, afirma Domingues.

No plano da holding, a Simbiose é a peça que conecta a aquisição do cliente às demais etapas do ecossistema. A aposta é que, com atendimento, dados, inventário e transação conectados, o imóvel possa deixar de ser apenas um produto anunciado na internet e passar a ser negociado dentro dela.