É amanhã: premiação vai reconhecer as empresas com melhor NPS do Brasil

Acontece, nesta quinta-feira, 18 de novembro, a segunda edição do NPS Awards. Resultado de uma parceria entre a EXAME e a empresa de tecnologia SoluCX, o evento tem como principal objetivo reconhecer as empresas brasileiras que mais se destacam quando o assunto é satisfação do cliente.

Em sua primeira edição, que foi ao ar no primeiro semestre deste ano, o NPS Awards premiou empresas dos setores bancário, e-commerce e food techs. Agora, serão reconhecidas organizações dos seguintes setores: alimentação; telecom; drogarias; seguradoras; supermercadistas; automotivo; planos de saúde; home center; moda e vestuário e lojas de departamento.

Realizada entre e 21 de junho e 21 de julho de 2021, a coleta de dados foi feita por meio do NPS Benchmark, um produto desenvolvido pela SoluCX com o objetivo de mensurar a percepção de mercado de uma marca em comparação aos seus principais concorrentes. Ao todo, 46.475 pessoas foram ouvidas.

A pesquisa tem um nível de confiança de 95%, com erro amostral de 5% para mais ou para menos.

Quem são as empresas finalistas do NPS Awards?

Há três finalistas em cada uma das 10 categorias. Veja abaixo quem são elas.

1. Alimentação

Outback

Croasonho

Chiquinho Sorvetes

2. Telecom

Maga +

Correios Celular

Vivo

3. Drogarias

Drogaria São Paulo

Ultrafarma

Drogarias Pacheco

4. Seguradoras

Azul Seguros

Porto Seguro

Allianz Seguros

5. Supermercadistas

Minuto Pão de Açúcar

Atacadão Assaí

Atacadista

6. Automotivo

Honda

Toyota

Chevrolet

7. Planos de Saúde

Bradesco Saúde

SulAmérica

Porto Seguro Saúde

8. Home Center

Camicado

Tok&Stok

Leroy Merlin

9. Lojas de Departamento

Lojas Americanas

Fast Shop

Magazine Luiza

10. Moda e Vestuário

Lupo

Calvin Klein

Hering

O que mais esperar da 2ª edição do NPS Awards?

A abertura do evento vai acontecer às 18h e a programação deve se estender até às 21h.

Além da transmissão que anunciará as grandes vencedoras em tempo real, o público do NPS Awards também poderá acompanhar painéis que reunirão grandes especialistas para debater a importância da experiência do cliente para o sucesso das empresas. Ao todo, quatro painéis serão apresentados ao longo da programação. Representantes de empresas como Airbnb, Alelo e Porto Seguro estão entre os convidados. Clique aqui para conferir a programação completa e garantir a sua vaga.