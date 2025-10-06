Prédio de 12 mil m² no centro de SP é sede da graduação que vai formar nova geração de líderes

A Saint Paul inaugura em 2026 seu campus de 12 mil m² na Rua da Consolação, em São Paulo, que receberá a primeira turma de graduação em Administração.

O edifício foi concebido pelo escritório Pitá Arquitetura e traduz no espaço físico a proposta acadêmica de um ensino centrado em aplicações práticas, trazendo para discussão empresas e seus respectivos líderes.

Com três andares, o prédio terá salas de aula modulares, áreas de convivência conectadas a cafés e um terraço aberto para a cidade. A ideia é que a aprendizagem se estenda além da sala tradicional, em ambientes que favoreçam trabalho em grupo, projetos práticos e contato com executivos.

1 /11 (Imagens em 3D do novo prédio mostram como será o novo campus)

2 /11 (Espaço foi projetado com ambientes flexíveis, áreas de convivência e um visual que une concreto e vegetação, em diálogo com a natureza)

3 /11 (Curso de Graduação em Administração terá início no começo de 2026)

4 /11 (Processo seletivo é inspirado no admission das faculdades internacionais)

5 /11 (Espaços contemplam momentos de pausa e reflexão, inspirados em universidades como Harvard)

8 /11 (A experiência acadêmica também inclui um olhar atento ao bem-estar emocional dos estudantes)

9 /11 (Alunos poderão ter interação com docentes internacionais e vivências fora do Brasil)

10 /11 (Graduação considera as competências exigidas hoje pelas empresas, combinando hard skills e soft skills)

11/11 (Inteligência artificial e dados em tempo real serão usados para personalizar conteúdos)

Esse desenho acompanha a lógica do processo de admissão: candidatos serão avaliados não apenas por provas, mas também por portfólio de experiências, dinâmicas presenciais e entrevistas individuais.

Assim como a admissão busca captar o potencial do aluno além das notas, o prédio foi planejado para estimular competências exigidas no curso, como liderança, colaboração e visão empreendedora.

A infraestrutura também incorpora tecnologia de apoio, com iluminação adaptável e equipamentos que permitem gravação de aulas, sem perder a ênfase na interação.

As inscrições ficam abertas de 30 de setembro a 27 de outubro de 2025. A primeira turma terá início em fevereiro de 2026, no novo campus da Saint Paul na Rua da Consolação, em São Paulo. As candidaturas devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site oficial da Escola de Negócios Saint Paul.