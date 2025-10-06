Prédio de 12 mil m² no centro de SP é sede da graduação que vai formar nova geração de líderes

Saint Paul lança graduação inédita em Administração (Saint Paul/Divulgação)
Content Writer
Publicado em 6 de outubro de 2025 às 16h00.
A Saint Paul inaugura em 2026 seu campus de 12 mil m² na Rua da Consolação, em São Paulo, que receberá a primeira turma de graduação em Administração.
O edifício foi concebido pelo escritório Pitá Arquitetura e traduz no espaço físico a proposta acadêmica de um ensino centrado em aplicações práticas, trazendo para discussão empresas e seus respectivos líderes.
Com três andares, o prédio terá salas de aula modulares, áreas de convivência conectadas a cafés e um terraço aberto para a cidade. A ideia é que a aprendizagem se estenda além da sala tradicional, em ambientes que favoreçam trabalho em grupo, projetos práticos e contato com executivos.
Esse desenho acompanha a lógica do processo de admissão: candidatos serão avaliados não apenas por provas, mas também por portfólio de experiências, dinâmicas presenciais e entrevistas individuais.
Assim como a admissão busca captar o potencial do aluno além das notas, o prédio foi planejado para estimular competências exigidas no curso, como liderança, colaboração e visão empreendedora.
A infraestrutura também incorpora tecnologia de apoio, com iluminação adaptável e equipamentos que permitem gravação de aulas, sem perder a ênfase na interação.
As inscrições ficam abertas de 30 de setembro a 27 de outubro de 2025. A primeira turma terá início em fevereiro de 2026, no novo campus da Saint Paul na Rua da Consolação, em São Paulo. As candidaturas devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site oficial da Escola de Negócios Saint Paul.