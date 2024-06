Pré-MBA: com certificado, treinamento gratuito sobre finanças começa nesta 2ª; participe

Se você deseja alavancar sua carreira e conquistar cargos mais altos, a notícia é animadora: o mercado está em busca de profissionais bem qualificados em finanças corporativas e promete recompensar talentos com essa habilidade.

Isso porque, segundo projeções do Guia Salarial Robert Half 2024, possuir um conhecimento específico no currículo é o fator mais determinante para aumento de salários nas empresas. O estudo revela que profissionais com especialização diferenciada saem na frente, inclusive, daqueles com entregas e performance constantes ou experiências comprovadas na área de atuação.

Dê o primeiro passo para transformar a sua carreira: inscreva-se aqui para acompanhar o pré-MBA em Finanças Corporativas gratuitamente

É sua chance de se tornar um especialista em finanças

Nesse sentido, uma capacitação em gestão financeira, uma das habilidades mais valorizadas em cargos de liderança, pode ser o que falta para alcançar melhores salários, independente do tipo e tamanho da indústria.

De olho nisso e com foco em preparar profissionais que desejam tomar decisões financeiras inteligentes e guiar empresas por caminhos mais estratégicos, a EXAME apresenta o Pré-MBA em Finanças Corporativas, um treinamento de quatro aulas que teve seu acesso liberado nesta segunda-feira, 17, e fica no ar até o próximo dia 25 .

Com direito a certificado de participação, o treinamento gratuito abordará desde a definição dos conceitos básicos da área até discussões aprofundadas sobre o tema, passando por análises de casos reais de empresas que chegaram a grandes patamares graças a boas decisões financeiras.