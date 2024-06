Não invista em uma franquia sem antes responder a estas 4 perguntas

O setor de franchising brasileiro faturou um total de R$ 240,661 bilhões no ano passado. O número representa um aumento de quase 14% em relação a 2022, de acordo com dados da ABF (Associação Brasileira de Franchising). Mas o mercado aquecido não é o único atrativo para aqueles que sonham em abrir o próprio o próprio negócio .

As franquias também se destacam como uma oportunidade promissora para empreendedores de primeira viagem pela promessa de um modelo de negócio já testado e estabilidade de marca.

“A principal vantagem é que o franqueado adquire toda a experiência acumulada pela empresa franqueadora e pelos franqueados que já passaram por lá antes dele”, explica Marcelo Cherto, fundador e presidente da primeira empresa de consultoria de franquias da América Latina e um dos maiores e mais respeitados nomes no mercado de franchising do Brasil.

“[Ao investir em uma franquia] Você começa no seu primeiro dia em um ramo no qual não entende nada, mas já com 10, 20, 30, 50 anos de experiência – porque você está comprando a experiência dos outros”, complementa.

É claro que isso não significa que quem decide entrar no setor estará livre de riscos – afinal, mesmo os empreendimentos mais sólidos possuem algum grau de incerteza.

Para ajudar a tornar o processo ainda mais sólido e seguro, listamos abaixo 4 perguntas que você deve se fazer antes de investir em franquias . Confira.

1. Estou entrando no segmento certo?

Você se identifica com o segmento da franquia que está considerando? Ter clareza sobre suas motivações e objetivos pode ajudá-lo a tomar uma decisão mais informada e alinhada com seus valores e expectativas.

“O fundamental é saber escolher a franquia certa e saber analisar o seu próprio perfil, saber do que você gosta e não gosta, para o que você tem jeito e para o que não tem, por uma razão simples: se você não gosta de um segmento, mesmo que ele dê muito dinheiro, você vai ser muito infeliz nele. Então não vale a pena [...] Também é preciso entender que gostar de sorvete, por exemplo, é uma coisa. Agora, gostar de tocar uma sorveteria é outra”, pondera o empresário.

O mercado brasileiro tem hoje mais de 3 mil alternativas para quem quer investir em uma franquia . Algumas delas oferecem a possibilidade de um "test drive", permitindo que você vivencie a operação antes de assinar o contrato. Isso pode ajudar a determinar se a rotina e as exigências do negócio são compatíveis com suas habilidades e interesses.

2. Qual é a minha capacidade financeira?

Antes de mergulhar no mundo das franquias, também é importante avaliar a sua capacidade financeira. Além do investimento inicial, considere também o capital de giro necessário para sustentar o negócio até que ele comece a gerar lucro.

Vale lembrar que quando o assunto é investimento inicial, existem opções para todos os bolsos, incluindo as microfranquias (normalmente mais acessíveis e flexíveis) e o modelo home based (que costuma ser vantajoso em relação aos custos operacionais e a contratação de funcionários).

3. O que os outros franqueados dizem?

Conversar com outros franqueados é uma das melhores maneiras de obter uma visão realista sobre o negócio. Pergunte sobre a operação, o suporte fornecido pela franqueadora, as taxas cobradas, o prazo de retorno do investimento e a rentabilidade do negócio. Essas conversas podem revelar informações valiosas e ajudá-lo a evitar possíveis armadilhas.

“E não é conversar com uma pessoa dessas, é conversar com várias, para poder tirar as suas próprias conclusões”, aconselha Cherto.

4. Estou preparado para seguir regras?

Ter uma franquia significa seguir regras estabelecidas pelo franqueador. Isso significa que se você se sente desconfortável com a ideia de dar satisfações, prestar contar, ser avaliado e seguir procedimentos rigorosos, uma franquia pode não ser a escolha ideal.

“Muita gente tem o sonho de empreender para poder fazer as coisas do seu próprio jeito, mas não vai ser como franqueado que você vai conseguir fazer isso, porque, em uma franquia, existem regras, padrões, normas que precisam ser seguidas [...] O franqueado é autônomo, mas não é independente”, explica.

Como abrir uma franquia de sucesso?

