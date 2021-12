Potenza Investimentos forma “dream team” para expansão

Com três novos profissionais de expansão, a Potenza Investimentos, butique de investimentos plugada ao BTG Pactual, fortalece visão de gerar a melhor experiência a clientes buscando profissionais com alta qualificação e senioridade.

Aliada à área de expansão, a Potenza inaugurou a nova matriz em São Paulo, em uma das mais almejadas coberturas da Avenida Juscelino Kubitschek. A ideia da mudança é muito pautada pela experiência que a Potenza traz aos seus clientes, reflexo disso é uma das maiores notas de satisfação de atendimento ao cliente (metodologia NPS) no maior banco de investimentos do país.

Com foco em atrair clientes para o segmento de Private Banking e Family Office, a Potenza, que há pouco mais de um ano plugou-se ao BTG Pactual, vem chamando a atenção também dos profissionais do mercado. Visando ganhar robustez em sua estratégia de expansão, como é chamada a área de atração de talentos no jargão da Faria Lima, e fortalecer a equipe de bankers, a Potenza acaba de contratar profissionais cobiçados pela concorrência.

Depois de quatro meses de negociação, a empresa anuncia a chegada de Juliana Pessanha, com experiência como headhunter e responsável pela expansão B2B da Corretora Guide; de Pedro Plastino, oriundo da FGV e com longa trajetória na Terra Investimentos e passagem na área de trading para clientes na Necton Investimentos; e de Mariana Rodrigues, formada em psicologia, RH e coach pela Sociedade Latino-Americana de Coaching (SLAC) e com longa experiência em consultoria de RH.

.

Atitude Potenza

“Para montar esse ‘Dream Team’, nosso ponto de partida foi o background de cada um e, justamente, a percepção de que a atitude e o alinhamento com a cultura são mais importantes do que o tamanho da carteira na busca dos novos bankers”, diz Fernanda Pascoal, head do time de expansão.

Desde o início de 2021, Fernanda Pascoal juntou-se à Potenza trazendo uma experiência de mais de dez anos no mercado financeiro, com passagens marcantes pelo Bradesco, onde atuou no segmento de Private Bank, e XP, corretora em que compôs o time de expansão B2B, que por muitos anos é a engrenagem do crescimento da corretora. “Nessa trajetória tive um grande aprendizado, que me fez perceber meu momento de empreender e ser sócia em um escritório com grande potencial de relevância. Por isso escolhi a Potenza.”

De acordo com Fernanda, a “atitude Potenza” se traduz no comportamento de um profissional vitorioso, com cabeça de dono do negócio, incansável, e que coloca a experiência no atendimento do cliente sempre como prioridade no dia a dia dele.

“Os bankers sabem que antes de escolher uma boa casa para si, devem optar por uma boa casa para os próprios clientes investirem”, pontua a head. “Os clientes se sentindo confortáveis na nova casa, como consequência positiva da escolha, os bankers conseguirão novas oportunidades e, consequentemente, um maior share of wallet”.

Projeções para 2022

O CEO Gabriel Rodrigues reconhece que a Potenza é muito exigente com o perfil dos bankers aos quais contrata e por isso dá muita atenção à expansão, com o objetivo de crescer o time, mas também olha para dentro de casa e tem ótima estratégia para reter os melhores assessores. “Em três anos e meio de Potenza, nunca tivemos um assessor que pediu para sair”, afirma Rodrigues, que diz estar pronto para aumentar a equipe de bankers, hoje composta de mais de 20 pessoas.

Num mercado formado por mais de 800 escritórios de investimentos, em que os produtos de investimentos se tornaram commodities, a Potenza apresenta uma estrutura robusta para um atendimento 360°, com foco na experiência do investidor, que conta desde advisory de investimentos, mesa de renda variável robusta e estrategista-chefe, assim como a estrutura de planejamento patrimonial.

Da mesma forma, a Potenza desenha um planejamento de carreira para cada profissional com foco de 12 a 36 meses. Através de um plano de educação continuada, com apoio à certificação CFP, o foco é auxiliar o Banker para que consiga dobrar a carteira a cada ano. “Para que essas pessoas acelerem nosso modelo e gerem a experiência Potenza para os clientes, temos de oferecer a elas também essa experiência”, diz Fernanda.

Quanto à remuneração, o potencial de ganho é avaliado sobre a captação de recursos e não pela receita. “Estamos em busca do profissional que visa o melhor para o cliente e não o produto que traz a maior comissão. Neste sentido, quem tem esse valor intrínseco tem uma muita oportunidade financeira e no partnership da empresa.”, diz o CEO. “É só assim que vamos crescer de uma forma sustentável e continuaremos entre os dez escritórios com melhor performance do BTG”.