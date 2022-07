Pílula antiressaca brasileira? Conheça o suplemento que reduz sintomas da ressaca

Na última semana, uma pílula antiressaca criada por uma farmacêutica inglesa esgotou em 24 horas em toda Europa. O que muitos não sabem, é que um suplemento que promete amenizar os sintomas de mal-estar da ressaca chegou ao mercado brasileiro neste ano após a anuência da patente da Anvisa.

O empreendedor Felipe Rebelatto pesquisou, testou e desenvolveu o NOVVO, suplemento com ingredientes naturais, como quitosana e colina, que ajudam as pessoas a não terem sintomas de ressaca no dia seguinte ao consumo de bebida alcoólica.

Tudo começou em 2015 quando Rebelatto, que era executivo em uma multinacional americana, acordou depois de um happy-hour se sentindo bem em vez de ter dor de cabeça e indisposição. Ele começou a rastrear o que tinha consumido de diferente e reparou nos suplementos alimentares.

"Decidi consumir as mesmas coisas em outras ocasiões e, novamente, acordei novo'', conta o fundador.

Rebelatto participou de seminários e palestras e desenvolveu o NOVVO em conjunto com laboratórios norte-americanos e cientistas especialistas em biomateriais, toxicologia e genética para compreender melhor a fisiologia e aprimorar as características do produto.

Para fazer efeito, o consumidor deve tomar três pílulas do NOVVO antes de ingerir bebida alcoólica. Um pacote com nove doses pode ser adquirida por R$ 59,70.

De acordo com informações disponíveis no site, o suplemento auxilia na redução da absorção de gordura, no funcionamento do intestino e do sistema imune, no metabolismo energético, ajuda na formação de colágeno e é fonte de vitaminas essenciais.

Além de Rebelatto, o empreendedor Rodrigo Hidaka, e Thiago Pereira, ex-nadador e medalhista Olímpico dos Jogos Pan-Americanos, fazem parte da sociedade.

Segundo Rebelatto, o plano para os próximos meses é adquirir mais maturidade nos processos internos de negócio e investir na expansão externa, disponibilizando o NOVVO em pontos de venda físico, como supermercados, farmácias e mesmo bares.

