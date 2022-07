Saiba como funciona a pílula contra ressaca que já esgotou na Europa

Bastaram 24 horas para os estoques da pílula anti-ressaca lançada nesta semana pela farmacêutica inglesa De Fairy Medical AB esgotarem em toda a Europa.

O sucesso se deu porque a fabricante garante que 2 comprimidos antes do happy hour é o suficiente para evitar a famosa ressaca do dia seguinte, incluindo sintomas como dor de cabeça, desidratação, tontura e fadiga.

Mesmo custando 30 libras (cerca de 190 reais) a embalagem com 30 capsulas, a fabricante comunicou que houve uma "demanda sem precedentes" na farmacêutica.

Por enquanto, o produto está disponível em farmácias e conveniências, além do delivery, do Reino Unido, Irlanda, Alemanha, França, Noruega, Itália, Suécia, Dinamarca, Áustria, Finlândia e Suíça.

Como a pílula anti-ressaca funciona?

De acordo com a fabricante, o pulo do gato da pílula, que se chama Myrkl, é fazer com que as partículas de álcool presentes nas bebidas alcoólicas sejam quebradas antes mesmo delas chegarem no fígado.

A empresa afirma que sua pílula transforma o álcool em água e gás carbônico através de uma combinação de vitamina B12, aminoácidos e da bactéria Bacillus subtilis, que metaboliza o álcool.

Com o processamento do álcool sendo feito antes do líquido chegar o fígado, os sintomas da ressaca despencam, diz a fabricante, que também afirma que sua pílula reduz o percentual de álcool no sangue em até 70% em apenas 1 hora.

