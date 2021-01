Pandemia pressiona resultado da Tesla, mas montadora sai vencedora

Esta reportagem faz parte da newsletter EXAME Desperta. Assine gratuitamente e receba todas as manhãs um resumo dos assuntos que serão notícia.

Enquanto a pandemia derrubou os números das montadoras ao redor do mundo, a americana Tesla, de Elon Musk, conseguiu atingir suas metas para 2020 e deve entregar números positivos referentes ao exercício. O desempenho reforça o otimismo do mercado em relação à trajetória de crescimento da novata da indústria automotiva.

No final de 2019, a Tesla estimou que suas entregas superariam “facilmente” o volume de 500.000 unidades, globalmente, em 2020. Embora não tenha sido tão fácil assim, a montadora da Califórnia conseguiu entregar 499.550 unidades no ano, mesmo diante dos efeitos perversos da pandemia na economia global.

No período, a companhia produziu 509.737 unidades. A Tesla informou no início deste ano que a produção na gigafábrica de Xangai, na China, acaba de começar e que as entregas devem ter início no “futuro próximo”.

Analistas de Wall Street chegaram a arriscar, para 2021, uma projeção de 840.000 até um milhão de unidades vendidas da marca globalmente. Musk, por sua vez, disse que a estimativa não está “tão longe disso.”

As projeções do mercado apontam para uma receita de pouco mais de 10 bilhões de dólares no quarto trimestre de 2020, ante 7,3 bilhões um ano antes.

Nesta quarta-feira, analistas esperam não só um guidance para 2021, como também a atualização do portfólio e a situação de modelos como o Cybertruck.

Diante do desempenho positivo, as ações da Tesla subiram mais de 680% em 2020, resultado extraordinário não só para uma montadora. No entanto, analistas questionam a sustentabilidade dos múltiplos da empresa, ainda que as entregas continuem avançando em um cenário de incertezas globais.