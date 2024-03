Pagamentos com criptomoedas via Binance Pay disparam 71% em 2023

Em um cenário econômico global em constante evolução, as criptomoedas vêm ganhando cada vez mais espaço. Prova disso é o crescimento expressivo do Binance Pay, serviço de pagamento da Binance, maior provedora global de infraestrutura para o ecossistema blockchain e de criptomoedas.

Em 2023, o volume global de transações pela plataforma disparou mais de 71% em comparação a 2022, ultrapassando os US$ 77 bilhões. No mesmo período, o número de usuários ativos em todo o mundo aumentou quase 70%, superando a marca dos 12 milhões.

O movimento vem impulsionando o crescimento dos pagamentos com cripto na América Latina. Em 2023, observou-se um aumento significativo de 61% no volume de transações e de usuários ativos, além de um crescimento de mais de 105% no número de transações em comparação com o ano anterior.

O aumento da inclusão financeira global vem acompanhado da criação de produtos e serviços que agreguem mais valor aos ativos digitais.

“Cada vez mais usuários da Binance na América Latina estão aproveitando as vantagens do Binance Pay para presentear, enviar e receber transações em criptomoedas”, afirma Min Lin, vice-presidente regional da Binance para a América Latina.

A tendência, diz ele, deve persistir à medida que mais pessoas e instituições enxergam o enorme potencial do mundo cripto. “Continuamos trabalhando intensamente para agregar novas parcerias na região, com o objetivo de expandir os casos de uso cripto e continuar aproximando os benefícios que essa tecnologia pode oferecer em termos de redução de custos e intermediários, bem como velocidade, segurança e transparência”, acrescentou Min Lin.

A inovação por trás do Binance Pay

Em fevereiro de 2021, a Binance inovou ao lançar o Binance Pay como um novo método para usuários fazerem pagamentos com criptomoedas, desde reservas de passagens e hotéis, até compras de roupas e outros bens de consumo de uso cotidiano por meio de parceiros locais.

Lançado originalmente como uma simples opção de pagamento online, o Binance Pay evoluiu para abranger diversos métodos de pagamento cripto. Nos últimos três anos, a plataforma registrou um volume total de transações que ultrapassou os US$ 120 bilhões.

Nos últimos 12 meses, o Binance Pay tem se concentrado em inovações amigáveis para o usuário, levando os pagamentos cripto para as transações diárias por meio de integrações com carteiras DeFi e várias parcerias, que tornam as transações cada vez mais acessíveis e fluidas em segmentos como turismo, varejo, jogos, educação, entre outras.

Entre algumas das integrações que merecem destaque estão o Binance Pay com carteiras DeFi, como Trust Wallet.

Na América Latina, em particular, foram anunciadas parcerias com Despegar, Credencial Payment, Nissan Autoferro, Mobbex, Vita Wallet, Bombo, Napsix, Slice Token e Regum, entre outras alternativas que ampliam as opções de pagamento e recebimento.

Graças a essas integrações, os diversos parceiros abrem a possibilidade de enviar e receber pagamentos cripto em todo o mundo sem incorrer custos extras de gestão, de maneira simples e segura.

Além disso, essa solução permite melhorar o controle de fraudes, eliminando as reclamações de chargebacks, e oferece a liberdade de escolher entre mais de 80 criptomoedas.

Criptomoedas: uma forma de pagamento promissora

De acordo com o relatório global de pagamentos, as criptomoedas ainda estão em seu início para pagamentos de pessoa para empresa (P2B). Apesar do amplo conhecimento do consumidor sobre criptomoedas como uma ótima forma de investimento, ainda é necessário disponibilizar mais informações sobre utilização como método de pagamento.

Ainda segundo a pesquisa, os intermediários de pagamento que convertem criptomoedas para moeda fiduciária estão ampliando as oportunidades para os comerciantes alcançarem novos clientes.

As criptomoedas têm o potencial de ter um impacto positivo significativo como meio de pagamento. Com a evolução dos gateways de pagamento em cripto e a adoção crescente das criptomoedas pode levar a uma maior inclusão financeira, especialmente em regiões onde o acesso aos serviços bancários tradicionais é limitado.

Com a transparência e a descentralização inerentes às criptomoedas, também será possível reduzir a dependência de intermediários financeiros e os custos associados a eles.