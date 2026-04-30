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Sozinho no topo: supermercado fatura R$ 635 milhões e domina o Tocantins

Líder do estado, rede concentra 91% do faturamento entre os maiores supermercados

Isabela Rovaroto
Isabela Rovaroto

Repórter de Negócios

Publicado em 30 de abril de 2026 às 11h21.

O varejo alimentar de Tocantins é dominado por uma única rede. Das três empresas tocantinenses entre as principais do país, a líder responde sozinha por 91% do faturamento somado, em um cenário de mercado pequeno e fortemente concentrado em Palmas.

As três redes do estado citadas no Ranking ABRAS 2026 somaram 698 milhões de reais em faturamento em 2025. Em comparação, a líder nacional, o Grupo Carrefour Brasil, faturou 123,5 bilhões de reais, quase 180 vezes mais.

A liderança tocantinense é do Quartetto Supermercados, com 635 milhões de reais. Em seguida vêm V.M.J. Comércio, com 47 milhões de reais, e o Supermercado Xepa, com 16 milhões de reais, distância grande o suficiente para mostrar o peso da rede líder na configuração regional.

“O varejo alimentar brasileiro vive um novo ciclo de crescimento, com ganhos de eficiência, inovação e proximidade com o consumidor”, diz João Galassi, presidente da ABRAS.

A concentração reflete a juventude do mercado tocantinense. O estado foi criado em 1988 e a capital, Palmas, foi planejada e fundada em 1989. Isso significa que o setor de varejo organizado tem pouco mais de três décadas, espaço de tempo curto para o surgimento de uma cadeia de redes regionais maduras.

Quais são os 3 maiores supermercados do Tocantins

  • Quartetto Supermercados Ltda.: R$ 635 milhões
  • V.M.J. Comércio Produtos Alimentícios Ltda.:R$ 47 milhões
  • Supermercado Xepa Ltda.: R$ 16 milhões

Qual a história do Quartetto, líder do Tocantins

Quartetto Supermercados conecntra grande fatia do mercado em Tocantins

Quartetto Supermercados conecntra grande fatia do mercado em Tocantins (Reprodução/Reprodução)

O Quartetto Supermercados é a maior rede de varejo alimentar de Tocantins, segundo o Ranking ABRAS 2026, com 635 milhões de reais de faturamento em 2025. A empresa ocupa a 124ª posição no ranking nacional e tem sede em Palmas.

A rede nasceu em 1998, no início da consolidação de Palmas como capital. José Antônio de Deus, vindo de Anápolis, identificou a oportunidade de montar um supermercado na cidade que ainda dava os primeiros passos como centro urbano. Ele se associou a três amigos  (José Hermes Damaso, Osires Damaso e Elto Quintino Borges) e o nome Quartetto faz referência ao grupo de quatro sócios fundadores.

A primeira loja foi inaugurada em fevereiro de 1999, no Palmas Shopping. Pouco depois, em julho do mesmo ano, a empresária Maria de Fátima de Jesus comprou a parte do irmão José Antônio, deixou a carreira no Banco do Brasil e assumiu a administração geral. A virada de gestão consolidou o crescimento da rede nos anos seguintes.

A expansão se deu em formato de supermercados de médio porte, parte deles de vizinhança e parte em áreas centrais. Hoje, o grupo opera em quatro cidades do estado (Palmas, Paraíso, Gurupi e Porto Nacional) com mais de uma dezena de lojas, um empório, um restaurante e um centro de distribuição que abastece toda a operação.

A rede emprega mais de mil pessoas e atua exclusivamente no formato supermercado, sem entrar no atacarejo, modelo híbrido entre atacado e varejo, que tem puxado o crescimento de boa parte das redes regionais brasileiras. Manter-se como rede local em um setor pressionado por escala nacional é o principal desafio do Quartetto nos próximos anos.

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