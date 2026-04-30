Maior supermercado do Pará nasceu com quatro barcos e hoje fatura R$ 5,4 bilhões

O Pará é o maior mercado de varejo alimentar da Região Norte. O estado concentra 9,9 bilhões de reais em faturamento somado nas dez maiores redes, segundo o Ranking ABRAS 2026, volume superior ao de Mato Grosso, Goiás ou mesmo Pernambuco.

A liderança é do Grupo Líder, que faturou 5,4 bilhões de reais em 2025 e ocupa a 24ª posição no ranking nacional. A rede não é apenas a maior do estado é também a maior supermercadista de toda a Região Norte. Sozinha, responde por mais da metade do faturamento das dez maiores redes do Pará, configurando um mercado altamente concentrado.

O número coloca a empresa bem à frente do segundo maior player da região, o amazonense Mercantil Nova Era, com cerca de 3,2 bilhões de reais, evidenciando a distância de escala entre o líder paraense e seus concorrentes diretos.

Em segundo lugar no Pará aparece o Formosa Supermercados & Magazine, com 1,7 bilhão de reais, seguido pelo Comercial de Gêneros Alimentícios Preço Baixo, com 1,1 bilhão. A presença de redes nacionais entre as principais do estado ainda é limitada, embora o Grupo Mateus, do Maranhão vizinho, avance de forma agressiva no varejo paraense.

Quais são os 10 maiores supermercados do Pará

Confira a lista completa com os aiores supermercados do estado:

Líder Comércio e Indústria Ltda.: R$ 5,4 bilhões

Formosa Supermercados & Magazine Ltda.: R$ 1,7 bilhão

Comercial de Gêneros Alimentícios Preço Baixo Ltda.: R$ 1,1 bilhão

Rede Supermercado Mais Barato Ltda.: R$ 505 milhões

Casa Santa Ltda.: R$ 325 milhões

J. R. Lira Ltda.: R$ 210 milhões

Supermercado do Norte do Brasil Ltda.: R$ 196 milhões

Supermercado Batista Ltda.: R$ 183 milhões

Portugal Comércio de Produtos Descartáveis Ltda.: R$ 88 milhões

Supermercado Cidade Ltda.: R$ 81 milhões

Qual a história do Grupo Líder, o maior supermercado do Pará

Grupo Líder é o maior supermercado do Pará e fatura R$ 5,4 bilhões (divulgação/Divulgação)

O Grupo Líder é a maior rede de varejo alimentar do Pará e da Região Norte, segundo o Ranking ABRAS 2026, com 5,4 bilhões de reais de faturamento em 2025. A empresa ocupa a 24ª posição no ranking nacional e lidera com folga o setor na região.

A história começa nos anos 1960, em Igarapé-Miri, no nordeste paraense. Jerônimo Rodrigues e os filhos Osmar, Oscar, João, José e Celso operavam uma pequena frota de quatro embarcações que abastecia comunidades ribeirinhas na rota do Marajó, na região do Salgado e, depois, no Baixo Amazonas. O comércio fluvial foi a base do que viria a se tornar o maior grupo do Norte.

Em 1973, a família mudou-se para Belém e comprou o Café Líder, no Porto do Sal. No mesmo ano, fundou os Armazéns Líder, atuando no comércio atacadista de gêneros alimentícios. Dois anos depois, em 1975, inaugurou o primeiro supermercado, no bairro do Condor, marco da entrada definitiva no varejo.

A expansão se deu de forma constante nas décadas seguintes, sempre concentrada no Pará. A empresa diversificou a atuação ao construir o Castanheira Shopping Center, em Belém, e ao criar a FarmaLíder, em 2001, rede de farmácias integrada às lojas de supermercado. Hoje, o grupo opera mais de duas dezenas de unidades, com forte presença na capital e em outras cidades do estado.

A administração permanece familiar, com membros da segunda e da terceira geração da família Rodrigues à frente dos negócios. O desafio agora é sustentar a liderança em um cenário de maior competição, com a entrada de grupos de fora e avanço do atacarejo, formato que tem puxado o crescimento do setor no país.