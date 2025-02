Essa legal tech brasileira está transformando o mercado jurídico usando IA

O meio jurídico é um dos mais tradicionais do mercado, mas, há um novo segmento inteiro querendo mudar isso: as legal techs.

Empresas dessa área nascem com o objetivo de incorporar soluções tecnológicas eficientes no mercado jurídico. Uma das líderes é a eLaw, que está consolidando sua posição no setor como um ecossistema de soluções integradas ao longo de todo o fluxo jurídico.

“Nosso foco é entregar mais do que soluções tecnológicas. Queremos entender as operações de nossos clientes, diagnosticar oportunidades de automação e propor melhorias que aumentem a eficiência e a segurança das operações jurídicas”, explica Guilherme Bordon, CEO da eLaw, em entrevista exclusiva à EXAME.

Com isso em vista, a eLaw lançou no final do ano passado um serviço de consultoria de operações jurídicas com a missão de auxiliar os clientes na adoção das melhores práticas em gestão operacional, financeira e contábil.

A eLaw Consulting está dividida em dois pilares. Tem uma área focada em controladoria de provisões e fechamentos contábeis e outra em diagnosticar, desenvolver e revisar processos e fluxos de trabalho. Além disso, oferece suporte a soluções tecnológicas personalizadas, com o intuito de aprimorar a gestão da operação jurídica em todos os segmentos e tamanhos do mercado.

IA generativa como foco

O principal foco de investimento da eLaw em 2025, no entanto, está em potencializar as soluções de IA generativa.O grande destaque fica por conta de uma nova operação de solução de conflitos por meio de acordos (ODR).

São oito agentes de inteligência artificial generativa em uma única solução multifuncional.

"De forma integrada os agentes atuam da procura do contato até a assinatura e protocolo da minuta no judiciário. Cada fase do processo é gerenciada por um agente específico, onde a eLaw se preocupou em todos os pontos inclusive onde um dos agentes fica estudando as negociações em busca de eventuais lacunas que possam aperfeiçoar o diálogo de forma mais humana e tudo isso via WhatsApp", comenta Bordon.

Outras funcionalidades com adoção de IA Generativa incluem cadastro automático de processos, respostas a ofícios, automação de provisões jurídicas, leitura e interpretação de atas de audiências e decisões judiciais. Além disso, a consultoria identifica melhorias em fluxos de trabalho, otimizando operações e reduzindo custos, com foco na eficiência e em atividades estratégicas.

O braço de consultoria da eLaw identifica gargalos na operação jurídica de clientes e sugere melhorias, enquanto o braço de tecnologia é capaz de implementar diversas formas de automação que otimizam o dia a dia das empresas que os contratam.

Otimizando operações jurídicas de multinacionais

Acostumada com grandes clientes – das 500 maiores empresas do Brasil, a eLaw atende 200 –, a empresa aproveita o que tem dentro de casa para se diferenciar no mercado.

Um exemplo disso é a parceria entre a eLaw e a PepsiCo, que evidencia como a tecnologia vem transformando a gestão jurídica. Com essa colaboração, a empresa aprimorou seus processos, fortaleceu o controle de litígios e potencializou a análise de dados, gerando ganhos operacionais e financeiros, como destaca Alexandre Miorin, General Counsel do Brasil e líder do Global Legal Technology Center of Excellence da PepsiCo.

“No departamento jurídico da PepsiCo, utilizamos o eLaw como uma ferramenta estratégica de gestão de contencioso, com destaque para as soluções financeiras, como os relatórios de fechamento e o Business Intelligence.”

Alexandre ressalta que a parceria com a eLaw tem sido um diferencial na modernização da gestão de processos e na otimização da tomada de decisões. Segundo ele, as soluções oferecidas pela empresa elevaram a eficiência do departamento Jurídico:

"As soluções nos ajudaram a consolidar dados com mais eficiência e aprimorar o controle de litígios, posicionando o Brasil como uma referência em tecnologia jurídica na América Latina," complementa.

Com o Carrefour, a história é a mesma. Por lá, o projeto com a eLaw tem sido um diferencial na gestão do contencioso trabalhista, especialmente com o projeto para o uso de inteligência artificial generativa na automação do cadastro de processos.

A implementação da automação permitirá redução do tempo de cadastro de novos processos, otimizando a alocação de tempo e recursos do time jurídico.

“O projeto com a eLaw integra um processo de transformação e inovação tecnológica do departamento jurídico, conectando-se diretamente aos objetivos corporativos," conclui Cristiane Fernandes, Head Trabalhista e Legal Ops do Carrefour.