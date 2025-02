17 franquias baratas a partir de R$ 19.900 para empreender na aposentadoria

O número de brasileiros com 60 anos ou mais cresce a cada ano. Segundo o IBGE, essa faixa etária já representa quase 15% da população. Ao mesmo tempo, muitos aposentados precisam complementar a renda. Uma pesquisa do Serasa e do Instituto Opinion Box revelou que 6 em cada 10 aposentados não conseguem cobrir todas as despesas apenas com o benefício do INSS, que tem uma média de R$ 1.518 mensais.

Nesse cenário, investir em uma franquia pode ser uma alternativa para quem deseja continuar ativo no mercado e garantir uma fonte de renda extra. O setor de franchising oferece modelos testados e com suporte estruturado, reduzindo riscos e facilitando a adaptação do franqueado.

Além disso, há formatos variados que atendem diferentes perfis de investidores: desde negócios home office, que permitem flexibilidade de horário, até operações automatizadas e sem necessidade de funcionários.

Para quem quer empreender sem um investimento muito alto, listamos abaixo 17 opções de franquias com investimento inicial de até R$ 135 mil:

Alimentação e Bebidas

Maria Açaí

Rede especializada em açaí artesanal, já possui 70 lojas em seis estados brasileiros. O modelo Express é focado em delivery e take away.

Investimento inicial: R$ 135 mil

Faturamento médio mensal: R$ 60 mil a R$ 70 mil

Prazo de retorno: 24 meses

Açaí Sunset

Com fabricação própria, a rede tem 21 unidades e trabalha o açaí como superalimento. O modelo de quiosque é ideal para quem quer um investimento menor.

Investimento inicial: R$ 120 mil

Faturamento médio mensal: R$ 30 mil a R$ 100 mil

Prazo de retorno: 18 a 24 meses

Bubble Mix

Maior rede brasileira de bubble tea, a franquia tem operação enxuta e autoatendimento, reduzindo custos.

Investimento inicial: R$ 130 mil

Faturamento médio mensal: R$ 40 mil

Prazo de retorno: 20 meses

Serviços e Tecnologia

aiqfome

Maior aplicativo de delivery do interior do Brasil, funciona em formato home based e sem funcionários.

Investimento inicial: a partir de R$ 41 mil

Faturamento médio mensal: R$ 14 mil a R$ 27 mil

Prazo de retorno: 18 meses

market4u

Rede de mercados autônomos sem funcionários, permitindo ao franqueado gerenciar tudo remotamente.

Investimento inicial: R$ 80 mil

Faturamento médio mensal: R$ 10 mil a R$ 15 mil

Prazo de retorno: 16 a 24 meses

Santa Carga

Rede de totens de recarga para celulares, com modelo de franquia home based e sem necessidade de funcionários.

Investimento inicial: R$ 19,9 mil

Faturamento médio mensal: variável

Prazo de retorno: 8 meses

Airlocker

Primeira franquia brasileira de armários inteligentes autogerenciáveis, permite ao franqueado trabalhar remotamente.

Investimento inicial: R$ 99 mil

Faturamento médio mensal: até R$ 20 mil

Prazo de retorno: até 25 meses

Minha Quitandinha

Franquia de minimercado autônomo, operando 24 horas por dia, sem necessidade de colaboradores.

Investimento inicial: R$ 45 mil

Faturamento médio mensal: R$ 18 mil

Prazo de retorno: 10 a 18 meses

Saúde e Bem-Estar

GraalSeg

Franquia de Segurança e Medicina do Trabalho, com modelo home office e baixo custo operacional.

Investimento inicial: R$ 18,5 mil

Faturamento médio mensal: R$ 30 mil

Prazo de retorno: 6 meses

Padrão Enfermagem

Franquia que faz o intermedio entre cuidadores e enfermeiros para atendimento domiciliar. Modelo home based.

Investimento inicial: R$ 50 mil

Faturamento médio mensal: R$ 25 mil

Prazo de retorno: 18 meses

Limpeza e Manutenção

Maria Brasileira

Maior rede de limpeza residencial e empresarial do país. Modelo home based, sem necessidade de ponto comercial.

Investimento inicial: R$ 49,3 mil

Faturamento médio mensal: R$ 45 mil

Prazo de retorno: 14 meses

Foz Sustentável

Franquia de sustentabilidade, focada na economia de água. Modelo home based.

Investimento inicial: R$ 45 mil

Faturamento médio mensal: R$ 100 mil

Prazo de retorno: 6 a 8 meses

Educação e Idiomas

YES! Idiomas

Rede de ensino de idiomas com mais de 200 escolas no Brasil. Modelos variados, incluindo formato home office.

Investimento inicial: a partir de R$ 30 mil

Faturamento médio mensal: R$ 40 mil a R$ 120 mil

Prazo de retorno: 18 a 24 meses

Follow Me Idiomas

Franquia de ensino de idiomas com foco em aprendizado dinâmico. Modelo com baixo custo operacional.

Investimento inicial: R$ 58 mil

Faturamento médio mensal: R$ 25 mil

Prazo de retorno: 18 a 24 meses

Jumper! Profissões e Idiomas

Rede de ensino profissionalizante e idiomas, com mais de 60 unidades no Brasil.

Investimento inicial: R$ 127 mil

Faturamento médio mensal: R$ 66,6 mil

Prazo de retorno: 12 meses