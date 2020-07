Os 10 bilionários que mais enriqueceram desde o começo do ano

O maior bilionário do mundo ficou 50 bilhões de dólares mais rico desde o começo do ano. Jeff Bezos, fundador e presidente da gigante do varejo Amazon, não só mantém o posto de pessoa mais rica do planeta com 165 bilhões de dólares como também foi a pessoa que mais enriqueceu desde o início do ano.

O patrimônio de Bezos está diretamente relacionado com a alta no preço das ações da Amazon, já que o fundador possui mais de 55 milhões de ações da empresa.

A varejista americana se beneficiou da alta da demanda por e-commerce com a pandemia do novo coronavírus e seus papéis ultrapassaram a marca de 2.000 dólares durante a pandemia. Hoje, 1° de julho, valem 2.838 dólares, com alta de 50% desde o início do ano.

MacKenzie Bezos, ex-mulher do bilionário, também está entre os 10 ricaços que mais ganharam este ano – ela ficou 17,5 bilhões de dólares mais rica, também com a alta das ações da Amazon.

Outro bilionário dono de comércio eletrônico está em segundo lugar no ranking. O chinês Colin Huang, fundador do e-commerce Pinduoduo, viu sua fortuna crescer mais rápido que qualquer outro bilionário no país. Ele ganhou 24,9 bilhões de dólares desde o início do ano.

Mark Zuckerberg, presidente e fundador do Facebook, também está entre os bilionários que mais enriqueceram no ano, embora ele não esteja tendo dias fáceis na pandemia do novo coronavírus. Após um embate com Jack Dorsey, do Twitter, sobre a decisão de apagar ou não conteúdos falsos ou que incitam o discurso de ódio no Facebook, Zuckerberg viu diversas empresas, como a Unilever, a Coca-Cola e a Honda deixarem de anunciar em redes sociais — uma decisão que pareceu afetar diretamente o bolso do dono do Facebook, WhatsApp e Instagram.

Zuckerberg perdeu o posto de terceiro homem mais rico do mundo para o empresário francês Bernard Arnault, da LVMH, maior empresa de artigos de luxo do mundo, dona da Louis Vuitton, entre outras marcas.

Veja abaixo os 10 bilionários que mais enriqueceram desde o início do ano e os 20 bilionários com as maiores fortunas.

Posição no ranking geral Nome Fortuna Mudança desde o início do ano País Setor 1 Jeff Bezos US$ 165 bilhões US$ 50,0 bilhões Estados Unidos Tecnologia 23 Colin Huang US$ 44,5 bilhões US$ 24,9 bilhões China Tecnologia 17 Elon R Musk US$ 51,7 bilhões US$ 24,2 bilhões Estados Unidos Tecnologia 13 MacKenzie Bezos US$ 54,6 bilhões US$ 17,5 bilhões Estados Unidos Tecnologia 5 Steve Ballmer US$ 73,3 bilhões US$ 15,2 bilhões Estados Unidos Tecnologia 20 Pony Ma US$ 50,1 bilhões US$ 11,5 bilhões China Tecnologia 48 Qin Yinglin US$ 20,2 bilhões US$ 11,1 bilhões China Alimentos e bebidas 117 Eric Yuan US$ 12,8 bilhões US$ 9,25 bilhões Estados Unidos Tecnologia 4 Mark Zuckerberg US$ 86,3 bilhões US$ 7,93 bilhões Estados Unidos Tecnologia 39 William Ding US$ 25,8 bilhões US$ 7,17 bilhões China Tecnologia

Os 20 maiores bilionários do mundo