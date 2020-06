O bilionário americano Mark Zuckerberg não está tendo dias facéis na pandemia do novo coronavírus. Após um embate com Jack Dorsey, do Twitter, sobre a decisão de apagar ou não conteúdos falsos ou que incitam o discurso de ódio no Facebook, Zuckerberg viu diversas empresas, como a Unilever, a Coca-Cola e a Honda deixarem de anunciar em redes sociais — uma decisão que pareceu afetar diretamente o bolso do dono do Facebook, WhatsApp e Instagram.

Na sexta-feira, após a decisão da Unilever, uma das maiores anunciantes do mundo, as ações do Facebook caíram em 8,3% — maior queda nos últimos três meses. A queda diminuiu o valor de mercado da rede social em 56 bilhões de dólares.

Até maio, Zuckerberg era um dos nomes que compunha a lista de pessoas que estavam ficando mais ricas apesar da covid-19. Há apenas um mês, o fundador do Facebook tinha uma fortuna estimada em 89,1 bilhões, segundo a Bloomberg, e havia se tornado mais rico do que o megainvestidor Warren Buffett.

Neste sábado (27), a fortuna dele encolheu para 82,3 bilhões de dólares e Zuck perdeu o posto de terceiro homem mais rico do mundo para o empresário francês Bernard Arnault, da LVMH, maior empresa de artigos de luxo do mundo, dona da Louis Vuitton, entre outras marcas.