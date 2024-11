Conversa de CEO: Oracle e Falconi debatem tecnologia e inovação corporativa

Sempre que surgem novas tecnologias, empresas de diversos setores aproveitam as oportunidades para modernizar operações, aumentar a eficiência e expandir suas capacidades. “Mas um dos grandes desafios das empresas brasileiras é saber se o investimento em inovações traz os resultados esperados para o negócio”, afirma Breno Barros, CTO da Falconi.

A transição para a computação em nuvem, por exemplo, tem se mostrado uma estratégia promissora para muitas organizações. Mas como usar a tecnologia para conseguir o melhor resultado e com os custos controlados? Esses desafios foram alguns dos pontos centrais da conversa entre Barros e Luiz Meisler, VP da Oracle para a América Latina.

Por que migrar para nuvem

Durante o encontro nos estúdios da EXAME, em São Paulo, os executivos discutiram o papel da computação em nuvem na modernização dos processos corporativos. Para Meisler, a migração já não é mais uma questão de escolha: “Ir para o cloud já não é uma questão de vai ou não vai. É uma questão de quando e como.”

O executivo destacou que essa é uma oportunidade para as empresas não só inovarem, mas também simplificarem operações e reduzirem custos. Atualmente, 85% da receita da Oracle é gerada por serviços em nuvem, o que evidencia a crescente adoção dessa tecnologia.

IA e ESG em pauta

Outro ponto alto da conversa foi o papel da Inteligência Artificial (IA) e da sustentabilidade no futuro das empresas. Do ponto de vista dos executivos, as empresas que não adotarem princípios alinhados ao tema ESG (Governança Ambiental, Social e Corporativa) terão dificuldades para sobreviver em um mercado cada vez mais competitivo.

O VP também detalhou seu modelo de empreendedorismo interno, que permite que colaboradores assumam responsabilidade com metas claras e empoderamento para tomar decisões. “Mudança cultural não é simplesmente falar coisas que todos nós ouvimos nas redes sociais; é executar na prática”, comenta.

Dados em segurança

Durante a conversa com Breno Barros, Meisler destacou que a segurança e a privacidade são valores da companhia. E alertou sobre o alto custo que as empresas podem enfrentar ao não realizarem a transição para a nuvem. “Os hackers estão o tempo todo buscando portas de entrada, e nós trabalhamos para fechar essas brechas. Na nuvem, elas são fechadas de forma automática.”

Para conferir a entrevista completa e outros insights sobre inovação e gestão empresarial, assista ao episódio especial de “Conversa de CEO”, que celebra os 40 anos da Falconi, maior consultoria brasileira de gestão empresarial e de pessoas.