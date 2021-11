Obama na COP26: A natureza não quer saber de partido político

*De Glasgow, na Escócia

Barack Obama causou tumulto e aglomeração na zona azul da COP26, a Conferência das Partes (leia mais para entender a dinâmica do evento e a distribuição dos espaços físicos).

Saia à frente quando o assunto for sustentabilidade, responsabilidade social e governança com o MBA de ESG e Impact.

O ex-presidente dos Estados Unidos, discursou na tarde desta segunda-feira, 8, para representantes dos cerca de 200 países presentes, além de parte da imprensa e outros observadores que conseguiram pegar um ingresso cor de rosa junto aos seguranças na porta da sala.

E isto não impediu que dezenas de pessoas continuassem no local, na esperança de conseguir um ingresso ou ver o Obama passar ao final - o que de fato não ocorreu.

Na ocasião, o ex-presidente dos Estados Unidos citou a retomada do país em acordos. “Estou convencido que o presidente Joe Biden fará o seu melhor na pauta das mudanças climáticas e está construindo as respostas para o que precisamos fazer”.

Segundo ele, os Estados Unidos está comprometido com a mudança positiva, sendo o ex-presidente George W. Bush um dos primeiros a reconhecer os problemas do aquecimento global.

“Não é sobre ser republicano ou democrata. A natureza não quer saber de partido político. Nós precisamos de todos, mesmo que discordem em outras coisas”.

Obama, no entanto, não detalhou as ações de mudanças climáticas em sua época, nem como Biden deverá atuar, continuando o discurso de modo aspiracional. Anteriormente, os Estados Unidos e outros países ricos foram criticados por não começarem no ano passado o repasse de 100 bilhões de dólares para países em desenvolvimento.

“Entre outros, os EUA estão lamentavelmente longe de pagar sua parte justa para o financiamento climático", disse o primeiro-ministro de Fiji, Frank Bainimarama.

Ainda no discurso, Obama comentou sobre o desafio para que haja concordâncias. “Há muitas oposições, há negacionistas sobre o clima, que por inúmeras razoes não estão convencidos. Além disso, a cooperação internacional sempre foi difícil, e fica mais difícil com desinformação nas redes sociais”.

Empresas

As empresas também foram alvo de Obama. Para ele, é essencial que elas trabalhem para ser sustentáveis e mostrar isso aos consumidores.

“As pessoas têm pressionado as companhias a destinar seus lucros para atitudes responsáveis. Vejo a geração das minhas filhas se interessando em saber sobre o produto que compram. Assim, companhias têm a oportunidade de transformar seus clientes e funcionários quando falamos de mudanças climáticas”.

Ainda segundo ele, o desafio da persuasão para que todos estejam comprometidos pelo clima passa pela acessibilidade do discurso e pela justiça para que os que mais sofrem sejam beneficiados com evoluções.

“Temos que persuadir quem dirige para o trabalho e não pode comprar um Tesla, ser capaz de pagar o aluguel ou alimentar sua família se os preços do gás subirem. Ou nas inúmeras comunidades que ainda dependem de carvão para energia e empregos, pois o fato é que essa transição de energia limpa, tem que ajudar as pessoas que mais sofrem economicamente”, disse.

Jovens

A agenda de Obama segue nesta segunda-feira em encontros com jovens lideranças globais. Deste modo, ele não deixou de citar o fato de "o mundo estar cheio de Gretas [Thunberg]".

"A verdade é que a energia para essa mudança vem da juventude. Para eles, a destruição do planeta é pessoal, e entendo a frustração visto que minha geração não fez ainda mais pelo planeta", disse.

Para o líder, os jovens devem continuar bravos, desde que usem isso de modo produtivo para frear o aquecimento global. "Quero compartilhar um conselho que minha mãe me dava: se você se sente bravo, ansioso ou depressivo, esteja ocupado, trabalhe para que as mudanças ocorram".

EXAME na COP

A Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança Climática (UNFCCC) é um tratado internacional com o objetivo de estabilizar as concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera.

Uma das principais tarefas da COP é revisar as comunicações nacionais e os inventários de emissões apresentados por todos os países-membros e, com base nessas informações, avaliar os progressos feitos e as medidas a ser tomadas.

Para além disto, líderes empresariais, sociedade civil e mais, se unem para discutir suas participações no tema. Neste cenário, a EXAME atua como parceira oficial da Rede Brasil do Pacto Global, da Organização das Nações Unidas.

Leia a cobertura completa da EXAME sobre a COP26