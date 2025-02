Quando rivais se unem: KFC e Burger King se juntam em campanha, mas poucos perceberam 'truque'

Era um dia comum em Paris quando os clientes do KFC perceberam algo estranho: os sanduíches estavam saindo em embalagens do Burger King.

Ao mesmo tempo, nos balcões do Burger King, os icônicos baldes de frango do KFC faziam sucesso. Parecia um erro logístico, mas, na verdade, tratava-se de uma jogada de mestre. Poucos dias depois, o mistério foi revelado.

Ao som de Why Can't We Be Friends?, funcionários das duas gigantes do fast food apareciam lado a lado, rindo e cantando. O motivo? Um hambúrguer inédito, o BFF Burger, resultado da colaboração histórica entre KFC e BK.

No menu, duas versões do sanduíche: uma com carne grelhada, vendida pelo Burger King, e outra com frango frito, oferecida pelo KFC.

O marketing invisível por trás da jogada

O que parecia apenas uma ação divertida era uma das estratégias de marketing mais sofisticadas do mercado. A parceria entre concorrentes diretos não só gerou um burburinho nas redes como também atraiu holofotes da mídia. Para isso, foi necessário contratar centenas de profissionais.

Especialistas em branding, publicidade, relações públicas e inteligência de mercado se uniram para criar algo único. Desde os teasers com trocas de embalagens até a escolha da trilha sonora nostálgica, tudo foi calculado para despertar curiosidade, engajamento e viralização.

Especialistas apontam que a campanha reforça um conceito-chave do marketing moderno: parcerias estratégicas podem amplificar o impacto de uma marca muito além das campanhas tradicionais. A ideia de que “inimigos” podem se unir para criar algo inédito mexe com a percepção dos consumidores, despertando simpatia e aumentando a lealdade às marcas.

O marketing é essencial – mas nem todo mundo sabe fazer

A colaboração entre KFC e Burger King não é um caso isolado.

Na era digital, toda empresa precisa de marketing para sobreviver. O conceito de "quem não é visto, não é lembrado" nunca foi tão real. Seja uma gigante do fast food ou um pequeno negócio local, sem uma presença digital forte, as chances de crescimento diminuem drasticamente.

O erro de muitas empresas é achar que apenas postar nas redes sociais é suficiente para criar uma estratégia de marketing eficaz. Mas marketing vai muito além disso: requer conhecimento profundo sobre comportamento do consumidor, análise de dados e criação de campanhas que convertem.

Esse cenário cria um oceano de oportunidades para profissionais capacitados em marketing digital. No entanto, muitos ainda acreditam que basta ter um perfil ativo no Instagram para entender de comunicação e vendas.

A verdade é que o mercado exige habilidades técnicas e estratégicas, e os melhores profissionais estão sempre se atualizando.

Como começar no marketing digital?

