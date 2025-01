China registra crescimento de 4,8% no PIB em 2024

A China iniciou 2024 com uma meta de crescimento de 5%. Nos primeiros nove meses, o país registrou um avanço de 4,8% no Produto Interno Bruto (PIB), alinhado às projeções de mercado. No terceiro trimestre, o crescimento foi de 4,6%, desempenho similar ao do segundo trimestre. Com o início de 2025, o mercado aguarda os dados consolidados da economia chinesa para o ano passado.

O terceiro trimestre de 2024 teve como destaque o setor industrial, que cresceu 5,8%. Dentro do segmento, a produção de produtos de alta tecnologia avançou 9,1%, e o setor de veículos de nova energia registrou um expressivo aumento de 33,8%.

Consumo interno e comércio eletrônico em alta

O setor de serviços também apresentou recuperação robusta, com destaque para as áreas de tecnologia da informação e software, que cresceram 11,3%. Paralelamente, as exportações mantiveram-se resilientes, registrando alta de 6,0% no terceiro trimestre de 2024 em relação ao mesmo período de 2023, impulsionadas pela crescente demanda externa.

Outro ponto positivo foi o crescimento do comércio eletrônico, liderado por modelos como o live commerce. Essa estratégia contribuiu para que as vendas online representassem 26% do varejo total.

Já o consumo interno demonstrou sinais de aceleração, passando de um crescimento de 2,6% no segundo trimestre para 2,7% no terceiro. Políticas de estímulo, como subsídios para troca de aparelhos eletrônicos e bicicletas elétricas, desempenharam um papel fundamental nesse movimento.

Desafios e estratégias do governo

Apesar dos avanços, a economia chinesa enfrenta desafios. Entre os principais estão:

Crescimento modesto do mercado interno;

Baixa utilização da capacidade industrial;

Crise no setor imobiliário, com desaceleração no investimento devido ao alto estoque de propriedades.

A inflação manteve-se controlada, com alta de apenas 0,4% no terceiro trimestre de 2024 em relação ao ano anterior. Para enfrentar esses obstáculos, o governo chinês anunciou, em setembro, um pacote de estímulos fiscais e financeiros. As medidas visam apoiar o consumo, o investimento, o setor imobiliário e os mercados de capitais.

Espera-se que essas políticas ajudem a estabilizar os preços no setor imobiliário e promovam uma recuperação econômica mais sólida ao longo de 2025.