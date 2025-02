47 franquias baratas a partir de R$ 4.900 para investir no interior

O franchising brasileiro não cresce só nas grandes cidades. A expansão para o interior do país tem sido uma das principais estratégias das redes franqueadoras, impulsionada pelo aumento da renda em cidades menores e pela busca por mercados menos saturados. Segundo a Associação Brasileira de Franchising (ABF), esse movimento ganhou força nos últimos anos e ajudou a impulsionar o setor em 2024, com destaque para regiões ligadas ao agronegócio, como Goiás, Mato Grosso e Paraná.

Entre 2021 e 2024, o número de operações franqueadas fora das capitais cresceu 33%, com 22.214 novas unidades, passando de 68.020 para 90.234. O total de marcas atuando nessas regiões também aumentou, subindo de 978 para 1.163, um avanço de 19% no período. O interior, que antes era visto como um mercado secundário, se consolidou como uma das principais alavancas de crescimento para redes de diversos segmentos.

Com a concorrência mais acirrada nas capitais, marcas de alimentação, saúde e educação enxergaram no interior uma oportunidade de expansão. O avanço da digitalização também aproximou os consumidores dessas cidades das grandes redes, aumentando a demanda por produtos e serviços de marcas reconhecidas.

O setor de alimentação foi um dos que mais cresceram, tanto no food service quanto no varejo. O formato de minimercados autônomos ganhou força com a necessidade de conveniência em cidades onde o comércio tradicional fecha mais cedo. Redes de clínicas odontológicas e estéticas também avançaram, aproveitando a baixa concorrência e o público crescente em cidades médias.

O segmento de educação se destacou com a chegada de franquias de idiomas e ensino profissionalizante, atraindo estudantes e profissionais que buscam qualificação sem precisar se deslocar para grandes centros. Esse movimento reflete uma mudança no perfil do consumidor do interior, que passou a exigir o mesmo nível de atendimento e variedade disponível nas capitais.

A tendência deve continuar nos próximos anos, mas traz desafios. Logística, adaptação ao perfil de consumo local e a necessidade de modelos mais enxutos são pontos críticos para quem quer crescer fora das grandes cidades. Veja, a seguir, uma lista de franquias que já estão crescendo fora das capitais:

KoalaCar

Microfranquia de limpeza a seco de veículos, com operação home based e sem necessidade de funcionários. Utiliza produtos que economizam água, sendo uma opção sustentável.

Investimento inicial: R$ 4.990

Faturamento médio mensal: R$ 10 mil

Prazo de retorno: 3 a 6 meses

Ixer

Intermediadora de benefícios na área de saúde e bem-estar, operando em modelo home based, sem funcionários. O franqueado atua como Gestor Comercial e recebe comissões pelos contratos fechados na plataforma.

Investimento inicial: R$ 9.970

Faturamento médio mensal: R$ 20 mil

Prazo de retorno: até 12 meses

3, 2, 1 GO!

Franquia de agência de viagens especializada em roteiros para os parques de Orlando e outros destinos nacionais e internacionais. Modelo home office, podendo ser operado de qualquer lugar.

Investimento inicial: R$ 12 mil

Faturamento médio mensal: entre R$ 15 mil e R$ 50 mil

Prazo de retorno: 3 a 12 meses

Santa Carga

Rede especializada em totens para recarga de celulares e Wi-Fi marketing. Modelo home based, sem funcionários. O franqueado instala os totens e capta anunciantes.

Investimento inicial: R$ 19.900

Faturamento médio mensal (por totem): R$ 8.316

Prazo de retorno: até 8 meses

Jan-Pro

Franquia de limpeza comercial, criada nos Estados Unidos e presente no Brasil desde 1991. Oferece diferentes modelos de operação, com processos padronizados e suporte ao franqueado.

Investimento inicial: a partir de R$ 20 mil

Faturamento médio mensal: de R$ 4 mil a R$ 30 mil (depende do modelo)

Prazo de retorno: 12 a 18 meses

YES! Idiomas

Rede de ensino de idiomas, com mais de 200 escolas em 16 estados. Modelos de franquia variam de acordo com o tamanho da cidade.

Investimento inicial: a partir de R$ 30 mil

Faturamento médio mensal: de R$ 40 mil a R$ 120 mil, dependendo do modelo

Prazo de retorno: 18 a 24 meses

Vinho 24h

Franquia de adegas autônomas para condomínios, operando 24 horas por dia, sem funcionários. O franqueado gerencia remotamente as vendas e capta anunciantes para a tela de LED do equipamento.

Investimento inicial: R$ 32.900

Faturamento médio mensal: R$ 11.482

Prazo de retorno: até 14 meses

aiqfome

Aplicativo de delivery voltado para cidades do interior. O franqueado comercializa o app para restaurantes da região. Parte do Grupo Magalu.

Investimento inicial: a partir de R$ 41 mil

Faturamento médio mensal: R$ 60 mil

Prazo de retorno: 18 meses

Maria Brasileira

Maior rede de limpeza residencial e empresarial do país, com mais de 515 unidades. Modelo atende cidades pequenas a partir de 50 mil habitantes.

Investimento inicial: R$ 49.300

Faturamento médio mensal: R$ 45 mil

Prazo de retorno: 14 meses

Padrão Enfermagem

Rede especializada no agenciamento de profissionais da área da saúde, como enfermeiros e cuidadores. Modelo home based, sem necessidade de ponto comercial.

Investimento inicial: a partir de R$ 50 mil

Faturamento médio mensal: R$ 25 mil

Prazo de retorno: 18 meses

Luah Semijoias

Rede especializada em acessórios banhados a ouro. Modelo home office permite que a franqueada trabalhe de casa por até 10 meses antes de abrir uma unidade física.

Investimento inicial: a partir de R$ 120 mil

Faturamento médio mensal: R$ 90 mil

Prazo de retorno: 9 a 15 meses

Maria Açaí

Rede especializada em açaí artesanal, com 70 lojas em seis estados brasileiros. Disponibiliza formatos como o Express, voltado para delivery e take away.

Investimento inicial: a partir de R$ 135 mil

Faturamento médio mensal: entre R$ 60 mil e R$ 70 mil

Prazo de retorno: 24 meses

Conglomerado Burger - Rob Food

Holding que reúne quatro redes de hamburguerias: Rão Burger, Ogro Steaks, Bob Beef e Zenha Burger. O modelo de franquia funciona em cozinhas compartilhadas para reduzir custos.

Investimento inicial: R$ 200 mil

Faturamento médio mensal: R$ 150 mil

Prazo de retorno: 24 meses

House Forneria

Rede de pizzarias premium que usa farinha italiana e fermentação longa para uma massa aerada e leve. Atua no modelo delivery e take away.

Investimento inicial: R$ 220 mil

Faturamento médio mensal: R$ 150 mil

Prazo de retorno: a partir de 24 meses

Sunomono

Rede de culinária japonesa especializada em delivery. A franquia opera no formato de dark kitchen para reduzir custos operacionais.

Investimento inicial: R$ 250 mil

Faturamento médio mensal: R$ 200 mil

Prazo de retorno: 18 a 24 meses

Duo Gelatto

Rede especializada em sorvetes, açaís e picolés, com fabricação própria e mais de 100 sabores exclusivos. Lojas amplas voltadas para famílias.

Investimento inicial: a partir de R$ 250 mil

Faturamento médio mensal: entre R$ 70 mil e R$ 150 mil

Prazo de retorno: 16 a 18 meses

Fast Tennis

Rede de academias de tênis com metodologia diferenciada e foco na experiência do cliente. Possui modelos de franquias para cidades com mais de 50 mil habitantes e projeta encerrar o ano com 30 unidades no interior.

Investimento inicial: R$ 250 mil

Faturamento médio mensal: entre R$ 60 mil e R$ 70 mil

Prazo de retorno: 18 meses

Hapoke

Franquia de poke havaiano, operando nos formatos de dark kitchen e take away para reduzir custos. Parte do Grupo Harõ, que também detém as marcas Harõ Sushi, The Roll, Redwok, Mango Salad e Tio Parma.

Investimento inicial: a partir de R$ 140 mil

Faturamento médio mensal: R$ 150 mil

Prazo de retorno: 16 a 24 meses

Harõ Sushi

Rede de culinária asiática premiada pelo iFood como “Melhor Restaurante de Comida Asiática” em 2024. Atua no modelo dark kitchen e take away, permitindo a expansão para cidades de todos os portes.

Investimento inicial: a partir de R$ 140 mil

Faturamento médio mensal: R$ 150 mil

Prazo de retorno: 16 a 24 meses

Jumper! Profissões e Idiomas

Rede de ensino que oferece mais de 40 cursos profissionalizantes e de idiomas. Com 60 unidades em operação, busca dobrar o número de franquias.

Investimento inicial: R$ 127 mil (modelo Micro)

Faturamento médio mensal: R$ 66.600

Prazo de retorno: 12 meses

Mais1.Café

Uma das maiores redes de cafeterias do Brasil, com presença em mais de 200 cidades e 25 estados. Traz a conveniência das cafeterias urbanas para cidades do interior.

Investimento inicial: a partir de R$ 230 mil

Faturamento médio mensal: R$ 60 mil

Prazo de retorno: 18 a 24 meses

Bubble Mix

Maior rede brasileira de bubble tea, bebida de origem taiwanesa. Possui modelo Express, adaptável a espaços menores, como galerias e mercados.

Investimento inicial: R$ 130 mil

Faturamento médio mensal: R$ 35 mil

Prazo de retorno: 20 meses

Market4U

Rede de mercados autônomos, líder no segmento no Brasil, operando em cidades de até 100 mil habitantes. Atua no modelo de franquia desde 2020 e conta com mais de 2 mil unidades.

Investimento inicial: a partir de R$ 80 mil

Faturamento médio mensal: entre R$ 10 mil e R$ 15 mil

Prazo de retorno: 16 a 24 meses

Casa de Bolos

Maior rede de franquias de bolos caseiros do Brasil, com mais de 500 unidades. Modelo Mini permite operação em cidades menores.

Investimento inicial: a partir de R$ 144 mil

Faturamento médio mensal: R$ 57 mil

Prazo de retorno: 24 meses

Airlocker

Franquia de armários inteligentes, instalados em complexos comerciais e residenciais. Modelo autogerenciável, permitindo ao franqueado monitorar remotamente a operação.

Investimento inicial: a partir de R$ 99 mil

Faturamento médio mensal: até R$ 20 mil

Prazo de retorno: até 25 meses (para operação de 15 armários)

Naval Fertilizantes

Especializada em produtos biológicos e nutrição para lavouras. Ideal para cidades pequenas com produção agrícola.

Investimento inicial: R$ 83.100

Faturamento médio mensal: entre R$ 1,5 milhão e R$ 2 milhões

Prazo de retorno: a partir do sexto mês

Energy+

Rede de tecnologia em energias renováveis, entre as 50 maiores do segmento no Brasil. Atua na geração de energia distribuída e atende áreas agrícolas.

Investimento inicial: entre R$ 150 mil e R$ 180 mil

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 350 mil

Prazo de retorno: 6 a 12 meses

Vaapty

Rede de intermediação na venda de veículos, atuando em cidades a partir de 50 mil habitantes. Modelo permite transações seguras e sem burocracia, com fechamento de vendas em até 40 minutos.

Investimento inicial: a partir de R$ 129.990

Faturamento médio mensal: R$ 160 mil

Prazo de retorno: 6 a 12 meses

Saúde Livre Vacinas

Rede de clínicas de vacinação com 230 unidades em operação ou implantação. Atua em cidades com mais de 50 mil habitantes.

Investimento inicial: R$ 213 mil

Faturamento médio mensal: R$ 90 mil

Prazo de retorno: 18 a 24 meses

Foz Sustentável

Rede especializada em soluções para redução de desperdício de água, atendendo setores como condomínios, hotéis, hospitais e indústrias.

Investimento inicial: R$ 45 mil

Faturamento médio mensal: R$ 100 mil

Prazo de retorno: 6 a 8 meses

Release

Brechó premium que conecta pessoas que querem vender e comprar roupas femininas de forma sustentável. Criado em Bauru (SP), o modelo de negócio é voltado para cidades do interior.

Investimento inicial: R$ 235 mil

Faturamento médio mensal: R$ 111 mil

Prazo de retorno: 20 meses

Emagrecentro

Rede de clínicas de emagrecimento e estética corporal com mais de 415 unidades. Atua em cidades a partir de 50 mil habitantes e já possui operação internacional.

Investimento inicial: R$ 134.400

Faturamento médio mensal: R$ 85 mil

Prazo de retorno: 6 a 12 meses

Homenz

Rede de clínicas de saúde e estética masculina, especializada em implante capilar, depilação a LED e procedimentos corporais.

Investimento inicial: modelo slim a partir de R$ 239 mil

Faturamento médio mensal: R$ 80 mil

Prazo de retorno: 18 a 24 meses

Minha Quitandinha

Startup de tecnologia em varejo que opera franquias de minimercados autônomos. As lojas funcionam 24 horas e podem ser instaladas em cidades do interior.

Investimento inicial: a partir de R$ 45 mil

Faturamento médio mensal: R$ 18 mil

Prazo de retorno: 10 a 18 meses

Kapeh Cosméticos e Cafés Especiais

Marca nascida no sul de Minas Gerais que combina cafeteria e loja de cosméticos à base de café. Atua em cidades com mais de 70 mil habitantes.