O segredo número 1 das marcas que conquistam fãs, segundo diretora da Disney

Há alguns anos, o marketing precisava se limitar a anúncios de 30 segundos para contar uma história. Hoje, com tantos formatos à disposição, a narrativa de marketing (ou storytelling) vem se tornando mais abrangente — e desafiadora.

As marcas precisam cada vez mais pensar em diferentes pontos de contato, ativações e formas de comunicação. Em uma era de sobrecarga de conteúdo, quem domina essa arte não apenas se destaca, mas influencia diretamente o comportamento do consumidor.

Para Angela Affinita, diretora de marketing da Disney, “a narrativa é mais do que um exercício criativo. É uma ferramenta estratégica que pode cativar, inspirar e influenciar o comportamento do consumidor”.

O que separa um boa história de uma ótima?

Ninguém melhor para aconselhar sobre histórias de marca do que a própria Disney. A empresa é referência em narrativas e, apesar de parecer que sua expertise está apenas no cinema, seus ensinamentos são valiosos para qualquer marca que deseja conquistar e fidelizar clientes.

De acordo com Angela a chave é o envolvimento emocional. Em suas palavras, “as melhores histórias levam o público em uma jornada” e devem ter como pilares a autenticidade, ressonância emocional e execução estratégica.

A diretora da Disney ressalta que campanhas memoráveis exploram verdades humanas profundas e se tornam poderosas ao transformar insights do público em narrativas que fazem sentido para a marca.

As histórias de marca têm o poder de construir uma conexão genuína com seus consumidores, mas isso vai além do exercício criativo. É preciso estratégia para entender o público e reforçar os valores da marca.

"A campanha deve ter alcançado seus objetivos pretendidos, seja reconhecimento da marca, engajamento ou conversão. Uma ótima ideia só é bem-sucedida se entregar resultados tangíveis" Angela Affinita, diretora de marketing da Disney

Não adianta apenas emocionar o público se a campanha não entrega resultados tangíveis, como reconhecimento de marca, engajamento ou conversão. Narrativas bem construídas não são apenas inspiradoras, elas movem pessoas à ação e impulsionam negócios de forma sustentável.

