Fui recrutadora no TikTok, Google e Uber e esse é o erro número 1 que vejo em currículos

Os recrutadores das principais empresas de tecnologia estão de olho em algo muito específico nos currículos dos candidatos: o impacto de suas experiências profissionais.

Farah Sharghi, ex-recrutadora de gigantes como Google, TikTok, Uber e Lyft, alerta que um dos erros mais comuns cometidos por profissionais é apenas listar suas responsabilidades sem destacar os resultados concretos que geraram para as empresas. As informações foram retiradas do Business Insider.

Faça esse ajuste no seu currículo

Segundo Sharghi, muitas pessoas preenchem seus currículos com uma descrição genérica das tarefas desempenhadas, mas não explicam como seu trabalho agregou valor ao negócio.

"As empresas existem para gerar lucro, e os currículos devem refletir como você contribuiu para esse objetivo", enfatiza.

A chave para se destacar está em demonstrar de forma clara e quantificável os impactos positivos que suas funções tiveram nos resultados da organização.

No mercado corporativo altamente competitivo, esse detalhe pode ser decisivo.

' Por que essa empresa deveria me escolher?'

O recrutamento em empresas de grande porte não se baseia apenas em experiência e qualificações, mas também na capacidade de um candidato mostrar que suas competências fazem diferença real.

Sharghi aconselha os profissionais a refletirem criticamente sobre suas trajetórias e se perguntarem: "O que me torna único? Por que essa empresa deveria me escolher? Quais desafios empresariais eu ajudei a resolver?".

Esse ajuste no currículo não é apenas uma formalidade, mas sim uma estratégia essencial de liderança e gestão de carreira.

Venda seu currículo, aconselha especialista

Profissionais que conseguem comunicar bem sua relevância para o negócio têm maiores chances de conseguir posições estratégicas e ascender profissionalmente.

"As empresas buscam pessoas para resolver problemas específicos, não apenas para ocupar funções. Entender essa dinâmica é crucial", destaca Sharghi.

Para os profissionais que almejam crescer, é indispensável aprender a se vender de maneira estratégica, destacando sua capacidade de gerar impacto. Afinal, no mundo corporativo, não basta apenas ser bom no que faz – é preciso saber comunicar isso da forma correta.

