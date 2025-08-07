O segredo das marcas que mais convertem está neste tipo de conteúdo

Muitas marcas apostam tudo em viralizar ou em criar ofertas irresistíveis. Mas o que realmente faz diferença na decisão de compra é o conteúdo pensado para quem já está quase lá.

Esse é o papel do conteúdo de meio de funil: convencer quem já está na fase da consideração e precisa de segurança para tomar a decisão.

Conteúdo certo é a chave para conversão da sua marca

Segundo a Demand Gen Report, 47% dos consumidores visualizam de 3 a 5 conteúdos antes de entrar em contato com um vendedor. Ou seja, existe uma lacuna entre a descoberta de uma marca até chegar ao momento de compra, e isso precisa ser trabalhado com o cliente.

Ainda assim, a maioria das marcas concentra seus esforços no topo do funil (com foco em alcance) ou no fundo do funil (com foco em preço e urgência), esquecendo a etapa que realmente educa e convence.

Um exemplo claro é a estratégia da Sephora, que aposta fortemente em comparativos, feedbacks de clientes e tutoriais em vídeo, todos pensados para quem já conhece a marca, mas precisa de mais clareza para escolher o produto ideal.

O que é o conteúdo de meio de funil?

É aquele que responde à pergunta: “Será que esse produto ou serviço é o ideal pra mim?”

É sobre construir confiança, o que pode ser um vídeo mostrando o funcionamento do produto, um antes e depois de um cliente ou a explicação detalhada da política de troca e suporte.

Essa etapa costuma abordar temas mais amplos que se conectam com o produto ou serviço, como: “dormir melhor” em vez de “compre esse travesseiro”. É assim que a pessoa se identifica e começa a ver valor na solução.

Conteúdo que encurta a jornada de compra

Para ser eficaz, o conteúdo de meio de funil precisa ser direto, prático e tirar dúvidas específicas. Alguns exemplos:

Antes e depois de clientes ou casos reais;

Demonstrações e tutoriais em vídeo;

Comparativos transparentes com concorrentes;

Explicações de política de troca, garantia, suporte, etc.

De acordo com o Demand Gen Report, 62% dos consumidores preferem marcas que produzem conteúdo prático. Isso mostra que além de vender, o conteúdo de meio de funil constrói confiança que, futuramente, se transforma em venda.



