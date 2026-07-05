GRF mira R$ 170 milhões em 2026 com moradias populares em Mato Grosso

A GRF Incorporadora quer elevar o faturamento de R$ 103 milhões, registrado em 2025, para R$ 170 milhões em 2026.

A expectativa é sustentada por aproximadamente 3 mil unidades habitacionais já contratadas e em diferentes fases de aprovação e execução.

No ano passado, a empresa entrou no ranking EXAME Negócios em Expansão após registrar receita operacional líquida de R$ 35,8 milhões, 242% superior à dos 12 meses anteriores, quando somou R$ 10,4 milhões.

A incorporadora atua principalmente na construção de moradias enquadradas na Faixa 2 do programa Minha Casa, Minha Vida, destinada a famílias com renda suficiente para financiar um imóvel e que podem ter acesso a condições de crédito mais favoráveis.

"O nosso cliente é a classe trabalhadora, que paga seus impostos de forma suada, mas muitas vezes nunca teve acesso a esse tipo de benefício. Hoje ela consegue financiar um imóvel e realizar o sonho da casa própria, oferecendo mais segurança para sua família", diz o cofundador e CEO, Diogo Reis.

Fundada em 2018 por Reis e seu amigo Leandro Guimarães, a GRF iniciou as atividades no ano seguinte com apenas dez unidades habitacionais em Diamantino, no Mato Grosso, financiadas com recursos próprios.

Os dois se conheceram ainda na escola, entraram na faculdade de engenharia civil juntos e começaram a trabalhar no setor imobiliário desde os primeiros semestres da graduação.

Ainda no quinto semestre do curso, decidiram abrir a própria empresa. Ambos interromperam a faculdade para se dedicar integralmente ao negócio.

"Desde cedo nós sabíamos que queríamos empreender. Trabalhar em grandes incorporadoras nos deu experiência e nos mostrou onde podíamos chegar", conta Guimarães, diretor de operações e planejamento.

Desde então, o negócio ampliou sua presença para mais de dez cidades mato-grossenses e já entregou mais de 700 moradias.

Ao longo desse processo, novos sócios passaram a integrar o conselho da companhia. São eles o diretor estratégico Guilherme Freitas e o conselheiro Sebastião Reis.

Expansão regional

Um dos diferenciais da incorporadora foi a decisão de concentrar sua atuação em municípios do interior de Mato Grosso desde o início, quando poucas empresas do setor demonstravam interesse por essas localidades.

Embora já tenha recebido propostas para atuar em outros estados, a ideia não é acelerar a expansão geográfica neste momento.

Na avaliação dos executivos, Mato Grosso ainda oferece espaço suficiente para crescer. "O estado é enorme e ainda tem muita demanda por habitação. Entendemos que podemos contribuir bastante antes de pensar em outros mercados", diz Reis.

Para administrar empreendimentos espalhados por diferentes municípios, a empresa estruturou sua operação a partir do escritório central, em Cuiabá.

Atualmente, são cerca de 70 funcionários na sede administrativa e centenas de profissionais contratados diretamente para as obras. Considerando empreiteiros e parceiros, a força de trabalho varia entre 300 e 400 pessoas.

Além da expansão, a companhia afirma ter elevado o padrão das moradias entregues. Segundo Reis, os projetos passaram a incorporar materiais de melhor qualidade, substituindo acabamentos considerados básicos em empreendimentos populares.

A velocidade de execução também aparece como prioridade. Em Sapezal, por exemplo, a empresa está construindo 532 unidades habitacionais e pretende concluir o empreendimento em um prazo de sete a oito meses.

Outro aspecto frequentemente citado pelos fundadores é a cultura organizacional. Em um setor em que perdas de materiais e falhas de controle costumam ser desafios recorrentes, a GRF aposta em um modelo que procura fortalecer a confiança entre equipes e gestores.

"Quanto mais a empresa cresce, mais você precisa delegar. A construção civil sempre conviveu com muita desconfiança. Nós preferimos acreditar nas pessoas e criar um ambiente em que elas tenham oportunidade de crescer", reforça o CEO.

A GRF Incorporadora investe ainda na formação dos funcionários por meio de treinamentos e capacitação.

O que é o ranking Negócios em Expansão

O ranking EXAME Negócios em Expansão é uma iniciativa da EXAME e do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME).

O objetivo é encontrar as empresas emergentes brasileiras com as maiores taxas de crescimento de receita operacional líquida ao longo de 12 meses.

Em 2025, a pesquisa avaliou as empresas que mais conseguiram expandir receitas ao longo de 2024.

São 470 empresas que criam produtos e soluções inovadoras, conquistam mercados e empregam milhares de brasileiros.

Conheça o hub do projeto, com os resultados completos do ranking e, também, a cobertura total do evento de lançamento da edição 2025.

A lista completa das empresas selecionadas para a edição 2026 será divulgada a partir de julho e o evento de premiação das campeãs será em 26 de agosto, em São Paulo.