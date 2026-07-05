Qual é a fortuna de Vini Jr., artilheiro do Brasil na Copa do Mundo

O Brasil volta a campo neste domingo, 5, às 17h (horário de Brasília), para enfrentar a Noruega no MetLife Stadium, em Nova Jersey, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

E, mais uma vez, os holofotes estão sobre Vinícius Júnior — que chega ao jogo como maior destaque brasileiro no torneio.

Além do que faz dentro de campo, o atacante do Real Madrid virou também um fenômeno financeiro. Mas afinal, qual é a fortuna de Vini Jr.?

Quanto Vini Jr. ganha

A referência mais confiável sobre os ganhos de atletas é a lista anual do portal norte-americano Forbes, que calcula a soma de salário, bônus e contratos de publicidade em um período de 12 meses.

Segundo o perfil oficial de Vinícius Júnior na Forbes, o brasileiro figura entre os atletas mais bem pagos do planeta com ganhos estimados em US$ 60 milhões (cerca de R$ 330 milhões na cotação atual). Desse total:

US$ 40 milhões vêm de dentro de campo (salário e bônus no Real Madrid);

vêm de dentro de campo (salário e bônus no Real Madrid); US$ 20 milhões vêm de fora de campo (patrocínios e publicidade).

Com esse número, Vini aparece na 34ª posição da lista dos atletas mais bem pagos do mundo — o ranking que reúne todos os esportes, não apenas o futebol.

Salário

O grosso da renda de Vini vem do Real Madrid.

Em 2025, o atacante renovou seu contrato com o clube espanhol até 2030, tornando-se um dos jogadores mais bem pagos do elenco, com salário anual líquido na casa dos € 20 milhões, além de bônus por conquistas e prêmios individuais.

O detalhe que mais chama atenção, porém, está na cláusula de rescisão: para tirar Vini do Real Madrid, um clube precisaria desembolsar mais de € 1 bilhão.

Valor de mercado

Além da remuneração contratual, o valor de mercado de Vini Jr. também é expressivo.

Segundo o portal esportivo Transfermarkt, o jogador é avaliado em 150 milhões de euros, cerca de R$ 877 milhões.

Patrocínios

Fora dos gramados, Vinícius construiu um portfólio robusto de marcas.

Entre os patrocinadores associados ao atacante estão nomes como Nike, Pepsi, Gatorade, Visa, Unilever, Marriott e a Luxottica (grupo dono de marcas de óculos).

É essa combinação de desempenho esportivo, apelo global e presença digital que sustenta os cerca de US$ 20 milhões anuais que ele fatura em publicidade.

Vini x Haaland: o duelo também é milionário

O confronto desta tarde tem um subtexto financeiro curioso. Tanto Vinícius quanto Erling Haaland, o astro da Noruega, figuram entre os jogadores mais bem pagos do mundo nas listas da Forbes.

Em campo, os dois vão disputar uma vaga nas quartas de final; fora dele, disputam espaço na elite econômica do esporte.