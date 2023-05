Yuca anuncia parceria líder global em investimentos alternativos

A startup Yuca, referência em gestão de locação, anuncia parceria com a subsidiária da Cerberus Capital Management, líder global em investimentos alternativos, em 71 studios do prédio residencial Onze22, localizado na Vila Madalena. A proptech, que assessorou a Cerberus na aquisição das unidades e estruturação do plano de negócios, irá gerir a operação dos apartamentos através da locação de curta e longa duração.

O prédio, localizado na Zona Oeste de São Paulo, foi incorporado pela Idea!Zarvos e possui duas torres, sendo uma residencial, com unidades maiores, e outra com studios não-residenciais (nRs) menores, que somam 235 unidades. A estruturação do projeto de investimento também foi liderada pela proptech, que conduziu as negociações para compra do ativo juntamente à incorporadora.

"A parceria com a Cerberus reforça a habilidade da Yuca de orquestrar os interesses dos incorporadores e investidores no mercado imobiliário", afirma Rafael Steinbruch, Head de Real Estate e cofundador da Yuca. Os studios se somam às mais de mil unidades do portfólio de gestão da proptech.

Em novembro de 2022, a Yuca também anunciou parceria com a Idea!Zarvos e Paladin para a gestão de R$34 milhões em apartamentos.

Locação residencial através de propriedades multifamily

Por meio de gestoras como a Yuca, o investimento em locação residencial via multifamily properties têm ganhado cada vez mais espaço no país. Nos Estados Unidos, estima-se que o segmento de residencial para renda seja o segundo maior da indústria imobiliária, tendo participação em cerca de 13% no patrimônio da indústria de Real Estate Investment Trusts (REITs), que possui US$ 1,2 trilhão de patrimônio. No Brasil, estima-se que os fundos imobiliários tenham um patrimônio líquido de R$ 189 bilhões, equivalente a US$ 36,3 bilhões hoje. Mesmo assim, o segmento continua com expectativas positivas de crescimento no país. Segundo pesquisa de 2021 da Consultoria de locação e gestão de imóveis Brasil (CBRE), a previsão é de que mais de R$10 bilhões sejam investidos nos próximos anos no multifamily.

"Observando esse potencial de crescimento do investimento em locação residencial via edifícios multifamily, queremos continuar mostrando que a Yuca é a parceira ideal na estruturação de negócios para investidores e incorporadoras”, diz Steinbruch.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

BR Angels estima R$ 20 milhões em aportes e 40 startups no próximo ano

Wayra gera R$ 74,2 milhões em negócios com as startups

Nova/SB anuncia um novo conselho de administração