O que é break-even point? Veja como calcular o ponto de equilíbrio da sua startup

Imagine que sua startup está ganhando tração no mercado, mas as contas ainda não fecham no azul. É nesse momento que surge a pergunta: quando o negócio começará a se pagar?

A resposta está no break-even point, ou ponto de equilíbrio, que indica quando a receita iguala os custos e despesas, marcando o início da sustentabilidade financeira.

Calcular o ponto de equilíbrio é fundamental para definir estratégias de precificação, controlar gastos e alinhar expectativas com investidores. Ele mostra o mínimo que sua startup precisa faturar para evitar prejuízos, servindo como um guia para decisões estratégicas.

Como calcular o break-even point?

A fórmula básica do break-even point é:

Ponto de equilíbrio = custos fixos ÷ (preço de venda - custos variáveis)

Custos fixos : despesas que não mudam, independentemente do volume de vendas, como aluguel, salários e softwares de gestão;

: despesas que não mudam, independentemente do volume de vendas, como aluguel, salários e softwares de gestão; Custos variáveis : custos diretamente ligados à produção ou venda de cada unidade, como matéria-prima, frete ou taxas de pagamento;

: custos diretamente ligados à produção ou venda de cada unidade, como matéria-prima, frete ou taxas de pagamento; Preço de venda: valor cobrado pelo produto ou serviço.

Exemplo:

Suponha que sua startup tenha custos fixos de R$ 20.000 por mês. O custo variável por unidade é de R$ 50, e o preço de venda é R$ 100. O cálculo seria:

R$ 20.000 ÷ (R$ 100 - R$ 50) = 400 unidades

Ou seja, sua startup precisa vender 400 unidades por mês para atingir o ponto de equilíbrio.

Por que o break-even point importa?

Saber o break-even point ajuda a definir metas de vendas realistas e a evitar decisões financeiras impulsivas.

Ele também fornece uma visão clara do impacto de mudanças no preço ou nos custos sobre a saúde financeira da empresa.

Como acelerar o alcance do ponto de equilíbrio?

Reduza custos fixos e variáveis: negocie contratos, terceirize serviços ou explore alternativas mais baratas para produção e operação; Aumente o preço de venda (com cautela): considere agregar valor ao produto para justificar um preço mais alto sem perder clientes; Diversifique as fontes de receita: explore novos produtos, serviços ou modelos de monetização para acelerar o faturamento.

*Esta matéria foi feita com auxílio de ferramentas de inteligência artificial e revisado por nossa equipe editorial