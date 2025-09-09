O desafio da Amazon é entrar no dia a dia dos latinos — e a Rappi é o atalho

A parceria entre Amazon e Rappi pode mudar o jogo do mercado de consumo no Brasil e na América Latina. A gigante americana de e-commerce fez, segundo apuração da Bloomberg, um investimento inicial de US$ 25 milhões em notas conversíveis na startup colombiana de entregas, avaliada em mais de US$ 5 bilhões. Caso metas estipuladas sejam alcançadas, a Amazon poderá ampliar sua fatia para até 12% da empresa.

A operação combina a infraestrutura tecnológica e de nuvem da Amazon com a capilaridade de última milha da Rappi, presente em nove países da América Latina e em mais de 350 cidades. Para a consultora Simone Galante, trata-se de um acordo ganha-ganha.

“A Amazon se fortalece em um mercado onde ainda não tem a mesma penetração que o Mercado Livre, enquanto a Rappi ganha musculatura tecnológica e acesso a capital para competir com gigantes”, analisa Simone Galante, da consultoria Galunion.

O movimento insere a Amazon de vez na disputa com o Mercado Livre, marketplace líder no continente. Só no Brasil, a companhia tem vendas anuais estimadas em R$ 138,9 bilhões, superando gigantes do varejo físico, como o Grupo Carrefour. No mesmo levantamento da IRTT, a Amazon aparece na quarta posição com R$ 39 bilhões em vendas.

“O grande desafio da Amazon na América Latina é aumentar sua relevância no cotidiano. E a Rappi é o atalho mais rápido para isso”, diz Simone Galante.

A corrida pela entrega rápida

O setor de delivery na América Latina passa por um momento de ebulição. Segundo a Statista, só no Brasil o segmento deve movimentar US$ 21,1 bilhões em 2025, impulsionado pela chegada de novos empresas e pela diversificação de modelos de negócio.

O quick commerce, que começou com entregas de refeições e se expandiu para produtos de conveniência, já explodiu na Índia e na China e ganha velocidade no Brasil.

Nesse contexto, o unicórnio colombiano foi pioneiro com o Rappi Turbo, voltado a entregas ultrarrápidas, a grande fortaleza de sua operação.

“Em uma eventual aliança estratégica, a Rappi ganha fôlego e capacidade de investimento para escalar o modelo. Ao mesmo tempo, a Amazon teria entrada imediata nesse mercado, sem precisar construir a operação do zero, mas tudo depende dos termos do acordo”, avalia Simone.

A competição tende a esquentar nos próximos meses com a volta da 99Food, a estreia da Keeta, chinesa Meituan, e o avanço do iFood, que anunciou aporte de R$ 17 bilhões e entregas mais rápidas para se manter na liderança.

“A disputa por eficiência e escala será cada vez mais intensa”, afirma Simone. “Mas a briga por preços corrói margens e não fideliza clientes. A experiência de compra e a conveniência serão cada vez mais decisivas.”

O fôlego da Rappi

Fundada em 2015 em Bogotá, a Rappi já recebeu aportes de investidores como Softbank e Sequoia Capital. Em agosto, levantou US$ 100 milhões em empréstimo sênior junto à Kirkoswald Private Credit e ao Banco Santander, reforçando a liquidez em meio a um plano de crescimento sustentável.

A operação brasileira é a terceira mais relevante para a Rappi, ficando atrás da Colômbia, onde ocupa a liderança, e do México, marcado pela disputa com Uber Eats e 99.

No Brasil, a empresa anunciou investimento de R$ 1,4 bilhão nos próximos três anos e anunciou a isenção de taxas de restaurantes parceiros pelo mesmo período. Em troca, negocia preços de cardápio menores, com a promessa de que “o Rappi será mais barato que os concorrentes”, segundo Felipe Criniti, head da operação no país.

A meta é saltar de 30 mil para 100 mil restaurantes ativos e transformar a vertical de comida, responsável por apenas 20% das transações, em porta de entrada para o superapp, que também reúne farmácias, mercados e serviços financeiros.

Ganha-ganha estratégico

Para a Amazon, a entrada na Rappi segue uma lógica já aplicada em outros mercados. Nos Estados Unidos, adquiriu a rede Whole Foods e, na Europa, fez aportes em empresas como Deliveroo e Grubhub, sempre mirando serviços de alta recorrência.

“Esse não é um investimento isolado, mas uma jogada estratégica”, afirma Galante. “A Amazon está se aproximando do consumidor final em sua rotina diária e garantindo acesso a um serviço que traduz o que há de mais valioso hoje: conveniência e tempo.”

Na avaliação, trata-se de um acordo de ganhos mútuos. “A Rappi se beneficia da força tecnológica e da reputação da Amazon, enquanto a Amazon se insere em um serviço de altíssima frequência, aprofundando sua presença no dia a dia dos consumidores da região.”