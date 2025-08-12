Negócios

99Food estreia em São Paulo com investimento de R$ 500 milhões

Aplicativo de delivery começa a operar nesta terça-feira, 12, na capital paulista e região metropolitana com cupons, isenção de taxas e R$ 400 para motoristas

99Food: app conta com 20 mil restaurantes e 50 mil entregadores (99Food/Divulgação)

Isabela Rovaroto
Isabela Rovaroto

Repórter de Negócios

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 11h35.

Última atualização em 12 de agosto de 2025 às 12h12.

A 99Food chegou em São Paulo. O aplicativo de delivery estreia nesta terça-feira, 12, na capital paulista e região metropolitana com investimento de R$ 500 milhões, metade do valor anunciado para a expansão da plataforma no Brasil.

Para disputar o mercado liderado pelo iFood, a companhia controlada pela chinesa DiDi anunciou uma série de medidas para atrair restaurantes, entregadores e clientes.

“Há um desequilíbrio no mercado, restaurantes abrem mão de 30% da lucratividade para operar no delivery”, diz Bruno Rossini, diretor de comunicação da 99Food no Brasil. “Entramos nesse mercado para aumentar a lucratividade dos restaurantes e oferecer aos clientes o preço do balcão no delivery”.

O aplicativo afirma que os consumidores desembolsam cerca de R$ 63 mil por dia em taxas para pedir comida via delivery — valor que foi destaque em uma campanha publicitária, com projeções em prédios na cidade de São Paulo.

Entre as ações anunciadas estão a isenção total de comissões e mensalidades para os restaurantes durante 12 meses, além de cupons que somam R$ 99 para novos usuários da plataforma.

R$ 400 para entregadores da capital paulista

Para os entregadores, a 99Food garante remuneração de R$ 250 para quem fizer 20 entregas, sendo pelo menos cinco de comida.

Na capital paulista, por não oferecer o mototáxi, a remuneração será R$ 400 no primeiro mês para quem realizar um mínimo de 15 entregas.

A empresa aposta na multimodalidade para se destacar no mercado. Os motoristas cadastrados podem atuar tanto no transporte de passageiros quanto na entrega de alimentos e outros itens, otimizando a renda diária.

Atualmente, a 99 conta com 20 mil restaurantes e 50 mil entregadores cadastrados em São Paulo.

Em Goiânia, cidade na qual a 99Food começou a operar no Brasil, os entregadores já combinam delivery de comida, transporte de passageiros e entrega de encomendas. Em 45 dias, o aplicativo realizou 1 milhão de entregas na capital goiana.

Segundo a plataforma, mais de 15 mil entregadores participaram da operação em Goiânia. Entre eles, 10 mil também fizeram transporte de passageiros ou pacotes pela 99.

“A multimodalidade já é uma realidade em Goiânia e será também em São Paulo”, diz Simeng Wang, diretor geral da 99 Brasil.

Delivery em expansão

A chegada da 99Food acontece num momento movimentado do mercado de delivery. O líder de mercado iFood anunciou investimento de R$ 17 bilhões, enquanto outras concorrentes como Rappi e a Keeta, da chinesa Meituan, também anunciaram investimentos no Brasil.

O plano da 99 vai além da comida entregue na porta. A empresa aposta no próprio ecossistema como diferencial competitivo. Com mais de 1,5 bilhão de corridas realizadas e presença em 3.300 municípios brasileiros, a ideia é integrar, no médio prazo, transporte, delivery e pagamentos.

Na prática, a 99 repete uma lógica que funcionou na sua estreia em mobilidade: pagar melhor o entregador, cobrar menos do cliente e bancar a diferença no curto prazo. Em troca, ganha mercado (e dados).

A companhia prevê a chegada da 99Food a 100 cidades brasileiras até o meio de 2026.

