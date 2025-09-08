Invest

Amazon compra participação na Rappi: investimento inicial é de US$ 25 milhões

A gigante de market place vai desembolsar US$ 25 milhões em notas conversíveis pela participação na colombiana, afirma a Bloomberg

Pagamento por fatia da Rappi será feito via notas conversíveis (Rappi/Divulgação)

Redação Exame

Publicado em 8 de setembro de 2025 às 16h36.

Última atualização em 8 de setembro de 2025 às 17h34.

A Amazon (AMZO34) adquiriu uma fatia na Rappi, empresa colombiana de delivery, que tem operações também no México e no Brasil. A informação foi veiculada pela Bloomberg, com base em apurações com fontes não identificadas.

De acordo com a agência, a gigante de e-commerce está fazendo um investimento pequeno na entrada, de US$ 25 milhões em notas conversíveis. Mas o contrato prevê um direito de compra de até 12% do capital da Rappi se certos resultados forem atingidos.

A parceria marca a união entre a tecnologia de infraestrutura da Amazon com a logística de última milha da Rappi, seu principal forte. Assim, a empresa fundada por Jeff Bezos ganharia poder de fogo para competir com o Mercado Livre na América Latina.

Já a empresa colombiana, traz uma mag7 para seu capital social, com alto poder de tecnologia em logística e computação em nuvem.

A reportagem da Bloomberg recorda que a Amazon tem utilizado warrants para investir diretamente em alguns parceiros, como companhia aéreas, fabricantes de eletrônicos e distribuidores de alimentos.

Qual o valor de mercado da Rappi?

A Rappi é avaliada em mais de US$ 5 bilhões e tem um histórico de financiamento por grandes nomes, como Softbank e Sequoia Capital.

A colombiana já possuía relações comerciais com a Amazon. A Rappi utiliza os serviços de nuvem da companhia americana (AWS). No México, é a Amazon oferece um ano de entregas grátis via Rappi para seus clientes Prime.

Relação idêntica tinha com a Grubhub, do grupo europeu Just Eat Takeaway, nos Estados Unidos. Em 2022, a Amazon adquiriu 2% de participação na empresa de delivery de comida, podendo elevar a fatia à 15%. Mas a companhia colocou o pé nesse mercado anos antes, em 2019, quando adquiriu 16% da startup Deliveroo, por mais de meio bilhão de dólares.

Procuradas pela EXAME, Amazon e Rappi ainda não se manifestaram até a publicação desta reportagem.

