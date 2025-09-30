Nuvemshop é a primeira plataforma de e-commerce do mundo que permite pagar sem sair do WhatsApp

No dia 30 de setembro, a Nuvemshop, maior plataforma de e-commerce do Brasil e da América Latina, anunciou a parceria estratégica com a Meta para lançar a primeira experiência completa de compra no WhatsApp do mundo. A novidade é destinada ao mercado de vendas diretas ao consumidor (D2C). Pela primeira vez, consumidores poderão completar todo o processo de compra, da descoberta do produto ao pagamento, sem sair do aplicativo.

O anúncio aconteceu na abertura da primeira edição do D2C Summit, o maior evento do Brasil direcionado a marcas que vendem diretamente ao consumidor, para mais de 5 mil pessoas.

“Esse é um marco histórico para o e-commerce global. Ao trazer a jornada de compra completa para dentro do WhatsApp, estamos inaugurando a era do Comércio Agêntico, em que a tecnologia e a inteligência artificial têm um papel fundamental nas vendas, tornando a jornada mais fluida e sem fricções”, afirma Alejandro Vázquez, presidente e cofundador da Nuvemshop.

Segundo o executivo, ao construir essa solução com a Meta, a empresa passa a facilitar os processos de venda e compra dos milhões de usuários do aplicativo no Brasil e dos lojistas que utilizam a Nuvemshop. “Não se trata de apenas uma inovação tecnológica, mas sim de uma revolução no varejo online.”

A solução para checkout de pagamento no WhatsApp foi criada exclusivamente para o Brasil e posiciona a Nuvemshop como a primeira plataforma de e-commerce do mundo que permite pagar sem sair do WhatsApp.

Com a novidade, a Nuvemshop reafirma sua estratégia de liderar a transformação do varejo digital na América Latina.

Da conversa à conversão: como funciona a integração com IA

O recurso opera a partir do Nuvem Chat, solução de inteligência artificial desenvolvida pela própria Nuvemshop, que foi conectada diretamente à API do WhatsApp. A tecnologia interpreta texto, imagem e áudio, e pode acionar atendimento humano quando necessário, oferecendo uma experiência híbrida e eficaz.

Na prática, o consumidor pode perguntar sobre um produto em uma conversa no WhatsApp, receber a lista de opções, montar o carrinho e pagar no mesmo chat por meio do Nuvem Pago, a solução de pagamentos integrada da Nuvemshop. Se já tiver seus dados de pagamento salvos na plataforma — como acontece com mais de 15 milhões de consumidores cadastrados — a compra é concluída em segundos. Caso contrário, basta inserir as informações na hora, sem precisar sair da conversa.

Veja, no vídeo a seguir, como vai funcionar a integração:

Segundo Vázquez, a solução responde a um desafio comum dos lojistas: a dificuldade de converter interações no WhatsApp em vendas efetivas. “Nossa solução resolve isso ao permitir que toda a jornada de compra, do atendimento ao pagamento, aconteça dentro da conversa no WhatsApp, de forma automatizada e escalável”, afirma.

Além da conveniência, a solução elimina a necessidade de redirecionamentos para sites externos ou aplicativos de pagamento, reduzindo o abandono de carrinho e aumentando conversões, um dos maiores desafios de quem tem uma loja online, afinal, atender seus clientes 24h por dia, todos os sete dias da semana, era impossível sem auxílio da IA.

Proteção de dados como prioridade

As transações realizadas pelo Nuvem Chat acontecem dentro da infraestrutura da Nuvemshop, com o mesmo nível de proteção aplicado às compras feitas no e-commerce — incluindo tecnologia antifraude em múltiplas camadas e taxa média de aprovação de 99%.

Já o WhatsApp protege as conversas com criptografia de ponta a ponta, garantindo que apenas consumidor e loja tenham acesso ao conteúdo trocado. O aplicativo armazena apenas informações técnicas mínimas, sem acesso às mensagens nem aos dados de pagamento.

“O WhatsApp faz parte do dia a dia de todos nós, de grupos de amigos até transações comerciais. Esta parceria com a Nuvemshop reforça ainda mais o papel do WhatsApp como uma plataforma de negócios”, disse Tarcisio Ribeiro, diretor de Parcerias de Monetização do WhatsApp.

D2C Summit: primeiro dia do evento realizado pela Nuvemshop trouxe dicas e estratégias para quem quer alavancar as vendas online. (Ediago Quincó/Divulgação)

InovA 2026: a visão de futuro

O checkout no WhatsApp é parte da campanha InovA 2026 e reúne mais de 100 novos produtos e soluções em inteligência artificial, performance e automação. O plano reforça a visão da Nuvemshop de se consolidar como um ecossistema completo de e-commerce, conectando loja online, pagamentos, logística, marketing e conversational commerce. O objetivo é acelerar o crescimento de marcas com ferramentas robustas, acessíveis e conectadas às necessidades do novo varejo. Clique aqui para mais informações sobre o InovA 2026.