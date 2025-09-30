“O cooperativismo coloca as pessoas no centro das decisões”, diz presidente da Unimed do Brasil

Com mais de 20,9 milhões de beneficiários em todo o país, o Sistema Unimed se consolidou como referência na saúde suplementar nacional. A marca é a maior rede de cooperativas médicas do mundo, aliando inovação tecnológica e impacto socioeconômico. Em 2024, as cooperativas Unimed movimentaram R$ 115 bilhões e destinaram R$ 96 bilhões diretamente ao custeio da assistência.

À frente da Unimed do Brasil, representante institucional do Sistema Unimed, Omar Abujamra Junior destaca que o modelo cooperativista possibilita que as Unimeds tenham gestão autônoma ao mesmo tempo que mantêm uma atuação integrada em torno da mesma marca. Isso, segundo o médico, garante capilaridade e atendimento próximo das comunidades, sobretudo no interior do país.

Em entrevista exclusiva à EXAME, o presidente fala sobre o Sistema Unimed e como o cooperativismo médico se tornou referência de impacto social no país.

Confira:

A Unimed é um exemplo bem-sucedido do modelo de cooperativismo no país. Na sua visão, quais fatores explicam a força desse modelo ao longo de mais de cinco décadas?

Com 340 cooperativas e mais de 20,9 milhões de beneficiários em planos médico-hospitalares e odontológicos, o Sistema Unimed conta com a maior rede privada de assistência médica do Brasil e se destaca por ser a única operação na saúde suplementar organizada a partir do olhar do médico. Em 2024, movimentou R$ 115 bilhões, o que corresponde a 1% do PIB brasileiro no mesmo período. R$ 96 bilhões foram destinados a médicos e prestadores. Mais do que números, isso significa fazer parte da comunidade, gerando trabalho, renda, acolhimento e qualidade de vida.

Ao longo de mais de cinco décadas, a força da marca Unimed está diretamente ligada ao seu modelo de organização: o cooperativismo, que coloca as pessoas no centro das decisões. Trata-se de um Sistema construído com base em valores como autonomia e participação democrática, o que garante uma gestão comprometida com o bem-estar coletivo e com a sustentabilidade.

O Sistema Unimed se destaca pela sua capilaridade nacional, o que permite que as cooperativas estejam alinhadas às realidades locais, respeitando suas especificidades e promovendo o desenvolvimento econômico e social. Outro fator essencial é a valorização do trabalho médico, que, como cooperado, participa da gestão, das decisões estratégicas e é o principal responsável pela qualidade da assistência oferecida.

Por fim, a capacidade de inovação com responsabilidade social, aliada a um compromisso contínuo com a qualidade da saúde suplementar, torna o Sistema Unimed um exemplo resiliente, sustentável e relevante para o país.

Hoje, o Sistema Unimed conta com cerca de 118 mil médicos cooperados e gera mais de 150 mil empregos diretos. Como essa presença, especialmente no interior do país, ajuda a promover o acesso à saúde de qualidade?

A Unimed tem contribuído para prover acesso e interiorizar a medicina de qualidade no Brasil, cobrindo desde os grandes centros às menores cidades em todas as regiões. Presente em nove de cada dez municípios brasileiros, atualmente nenhum outro modelo de operação de planos de saúde alcança essa capilaridade.

Essa presença favorece uma atenção mais próxima, personalizada e resolutiva, conectada com as realidades locais. Além disso, a atuação do Sistema Unimed também gera impacto positivo no desenvolvimento das comunidades, movimentando a economia, gerando empregos e contribuindo para a fixação de profissionais de saúde em áreas fora dos grandes centros.

Por meio desse modelo, o Sistema Unimed contribui para ampliar o acesso dos brasileiros à saúde de qualidade, fortalecer redes de cuidado e incentivar a prevenção e o acompanhamento contínuo dos pacientes.

Ainda sobre os dados do ano passado, foram investidos R$ 102 milhões em ações sociais e ambientais. Que ações são essas e como, na prática, esses investimentos se traduzem em benefícios para a população?

Como resultado do seu modelo cooperativista e de base local, a Unimed faz parte da vida das comunidades onde está presente, contribuindo ativamente para a qualidade de vida e para o desenvolvimento socioeconômico local. Os recursos movimentados pelas cooperativas são reinvestidos na própria região.

De acordo com dados do Balanço Social 2025 (ano-base 2024), as cooperativas dedicaram mais de R$ 102 milhões a iniciativas socioambientais em todo o país, um crescimento de 5% em relação ao ano anterior. O levantamento contou com a participação de 200 cooperativas, distribuídas por 21 estados e abrangendo todas as regiões do Brasil. As ações beneficiaram mais de 24 milhões de pessoas e envolveram 4.761 instituições parceiras, consolidando o impacto positivo do cooperativismo médico para sociedade brasileira.

A Unimed é conhecida por unir autonomia de gestão com uma atuação integrada em torno da mesma marca. Como essa estrutura contribui para a inovação em saúde?

A Unimed do Brasil tem um compromisso histórico com a inovação, sempre alinhada às necessidades reais de médicos e pacientes. O Plano Diretor de Tecnologia e Inovação (PDTI) foi desenvolvido para otimizar investimentos em infraestrutura, sistemas operacionais, tecnologias digitais e telessaúde, registro eletrônico em saúde, gestão de dados e inovação.

Como parte do plano dessa estratégia, a Plataforma Sinergia promove eficiência e valor em saúde, com mais segurança e reúne cinco healthtechs — NexDom, Interall, Yuni Digital, BioDoc e Prontu+ — para promover soluções desenvolvidas dentro do próprio Sistema Unimed, beneficiando clientes e médicos cooperados.

Os dados do IDSS 2024 apontam a Unimed como referência em desempenho e excelência na saúde suplementar. Quais estratégias e diferenciais contribuíram para esse reconhecimento?

De acordo com o Índice de Desempenho da Saúde Suplementar (IDSS) divulgado em dezembro de 2024 (ano-base 2023), das 269 operadoras do Sistema Unimed avaliadas pela ANS, 223 estão classificadas nas duas melhores faixas de desempenho.

As cooperativas médicas Unimed obtiveram a melhor avaliação entre todas as modalidades da saúde suplementar, com nota de 0,8279, enquanto o mercado geral registrou queda. O Sistema Unimed é responsável por 82 das 128 operadoras (64%) classificadas na faixa de excelência do IDSS (desempenho superior a 80%).

De acordo com a ANS, na avaliação oficial dos planos de saúde no Brasil, das 18 operadoras médico-hospitalares com nota máxima, 16 são cooperativas Unimed, representando 89% do total.