Governo estima taxa Selic a 12,53% para 2027

O Governo Federal divulgou nesta segunda-feira, 31, que prevê que a taxa Selic média fique em 12,53% em 2027, segundo as projeções utilizadas na elaboração do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) do próximo ano. A estimativa considera uma taxa de juros ainda elevada, mas abaixo dos níveis projetados para 2026.

A projeção faz parte dos parâmetros macroeconômicos usados pelo governo para elaborar o PLOA, proposta enviada pelo presidente da República ao Congresso Nacional que estima as receitas e fixa as despesas da União para o ano seguinte. Além da Selic, o governo estima crescimento real de 2,56% do PIB e inflação medida pelo IPCA de 3,60% em 2027.

A taxa de juros é uma das variáveis que influenciam as contas públicas, especialmente porque o governo federal possui uma dívida elevada e paga juros sobre esses títulos. No PLOA, as despesas financeiras somam R$ 3,82 trilhões, incluindo R$ 826,2 bilhões em juros e encargos da dívida pública.

O PLOA também considera as projeções para a economia brasileira em 2027. O governo estima crescimento de 2,56% do Produto Interno Bruto (PIB) no próximo ano, enquanto o PIB nominal deve chegar a R$ 14,78 trilhões.

Superávit primário de R$ 18,6 bi

O Orçamento para 2027 também prevê um superávit primário efetivo de R$ 18,6 bilhões e R$ 7,45 trilhões em orçamento total para 2027.

Desse montante, R$ 3,42 trilhões correspondem às despesas primárias, enquanto R$ 3,82 trilhões são despesas financeiras. O limite de despesas primárias foi fixado em R$ 2,5765 trilhões, R$ 183,8 bilhões acima do limite de 2026.

Ele também prevê uma redução da participação das despesas obrigatórias no total das despesas primárias, de 92,4% em 2026 para 91,7% em 2027.

Entre as principais dotações, estão R$ 272,2 bilhões para a Saúde, R$ 141,2 bilhões para a Educação e R$ 133,8 bilhões para investimentos. O governo também prevê um salário mínimo de R$ 1.741 no próximo ano e trabalha com um superávit primário efetivo de R$ 18,6 bilhões.