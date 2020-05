Netshoes e Total Express: pareceria gera novas formas de entrega

Para as empresas de comércio eletrônico, a entrega do produto comprado pela internet na casa do cliente é um dos aspectos fundamentais da venda. Nem sempre esse processo é feito pelo próprio ecommerce, mas por empresas terceirizadas de logística. A confiança no prestador de serviços é essencial.

“Os e-commerces investiram em atendimento, precificação e logística”, afirma Marcio Chammas, diretor de logística do Grupo Netshoes, que opera as lojas virtuais Netshoes e Zattini. “Um produto que chega em perfeitas condições e dentro do prazo faz parte de uma boa experiência de compra e é fomento para o consumidor voltar a comprar naquela loja e recomendá-la”, diz.

Criada no ano 2000, a Netshoes é considerada o maior e-commerce de artigos esportivos do mundo, com presença no Brasil, na Argentina e no México. Com mais de 14 milhões de clientes cadastrados, a empresa recebe mais de 25 000 pedidos por dia. Para Chammas, a agilidade no atendimento é fundamental. “Os pedidos ficam prontos para serem despachados em até duas horas após a confirmação do pagamento. Fomos pioneiros em implementar um posto avançado dos nossos parceiros dentro da nossa estrutura, o que também diminui o tempo de entrega.”

A Netshoes é um dos principais clientes da Total Express, empresa de logística e distribuição do Grupo Abril. Firmada desde 2007, a parceria gerou novos formatos de entrega. “Conseguimos desenhar os projetos a quatro mãos e colher bons resultados”, afirma Marcio Chammas.

A Entrega Expressa é um exemplo de projeto desenhado em conjunto com o cliente. Com o serviço, as entregas destinadas às cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Curitiba são realizadas no dia seguinte ao pedido. O trabalho de logística é diferenciado já no momento da coleta da encomenda, com embarque prioritário e esteiras exclusivas no centro de distribuição. Cerca de 1 000 encomendas são entregues por dia por meio do serviço.

“O mercado tinha essa demanda. Testamos e lançamos o serviço juntos”, afirma Marcos Efroin, diretor comercial da Total Express. Em 2017, a Entrega Expressa será estendida para outros 50 clientes da empresa, e a intenção é expandir a área de atuação para incluir cidades do Centro-Oeste e Nordeste.